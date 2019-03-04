3 Arka Kameralı Honor 20'ye Ait Görseller Açığa Çıktı

Honor'un uzun süren sessizliği sonunda bozuldu ve firmanın 3 arka kameralı, ekrana gömülü parmak izi okuyuculu telefonu Honor 20'ye ait görseller ortaya çıktı.

Honor V20’nin lansmanından bu yana sesi soluğu pek çıkmayan Honor’un yeni telefonu Honor 20’ye dair HD bilgisayar görüntüsü ortaya çıktı.

Honor’un kendi başına bir marka haline gelmesinin ardından büründüğü sessizlik sonunda son buluyor. Uzun süredir yeni cihazları hakkında bir bilgi paylaşılmayan firmanın yeni telefonu hakkında nihayet yeni bilgiler var.

Honor 10’un yerini alması planlanan Honor 20, üç arka kameralı bir sisteme sahip. Kameraların biri 48 MP, biri 20 MP, biri ise 8 MP olacak. Bu kameralar üçlü optik yakınlaştırma sağlayacak. Cihazın ön kamerası ise 32 MP olacak.

Görüntüde cihazın arka kısmındaki parmak izi okuyucunun olmaması, sensörün ekrana gömülü olacağı ihtimalini akla getiriyor. Telefonun test sonuçlarının da yakın zamanda ortaya çıkması bekleniyor.

Cihazın içinde ise yeni amiral gemisine yakışacak donanımların bulunması bekleniyor. Kirin 980 işlemci ve Gaming+ özelliği de bulunacak olan cihazda bağımsız HiFi, kulaklık girişi, yapay zeka destekli çift frekanslı GPS, GPU turbo, CPU Turbo ve Link Turbo özellikleri yer alması bekleniyor.

Tahmini ekranı ise 6.1 inçlik OLED damla çentik ekran olarak gözüken cihazın bataryasının 3650 mAh olması ve 22.5 W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Tahmini hafıza miktarı 128 GB olacak.

Fiyat ve çıkış tarihi gibi bilgiler için ise ileride yapılacak açıklamaları beklemek şu anda en mantıklı seçenek. Fiyatların 449 dolar ile 569 dolar arasında olması bekleniyor.