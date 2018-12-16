3 boyutlu yazıcılar, icat edildikten sonra kendilerine birçok çalışma alanı buldular. Tıptan savunma sanayine kadar birçok alanda kullanılan 3 boyutlu yazıcılar, kötü niyetli kişilerin elinde yüz tanıma teknolojilerine karşı adeta bir çilingir gibi kullanılabilir.

3 boyutlu yazıcıların üretilmesi ve gelişiminden sonra ortaya çıkan kullanım alanları her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor. 3 boyutlu yazıcılar ile yapılabileceklerin sınırı olmaması, kötü niyetli kişilerin iştahını kabartabilir.

Biyometrik teknolojilerin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan FaceID gibi uygulamaların güvenliği konusunda şüphe duyan Forbes muhabiri Thomas Brewster, 4 Android cihaz ve 1 iPhone kullanarak ilginç bir deneye imza attı. Kendi yüz modelini bilgisayara yükleyip bunu 3 boyutlu yazıcı ile basan Brewster, yüz tanıma teknolojisi kullanan cihazlara, kendi ürettiği modeli gösterdi. Elde ettiği sonuçlar oldukça şaşırtıcı.

Bir iPhone kullanıcısıysanız kendinizi güvende hissedebilirsiniz çünkü Thomas'ın yaptığı denemelerde iPhone'un kilidi açılmamış. Fakat Android cihazlar için durum hiç iç açıcı değil. Thomas Brewster, 4 Android cihazın da denemeler sonucunda kilidinin açıldığını söyledi. Bu da çok büyük bir güvenlik açığı anlamına geliyor.

Hackerların, kuracakları bir sistemle kişilerin biyometrik bilgilerini çalması sonucu, yüz tanıma teknolojisi kullanan her cihaza erişme imkanları olması, bilgisayar korsanlarının iştahını kabartabilir. Henüz bu tarz bir saldırıyla karşılaşılmasa da bu test, biyometrik bilgilerimizin ne kadar kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu yöntemden polis teşkilatları da faydalanarak, delillere ulaşma konusunda büyük bir mesafe kat edebilir.

3 boyutlu yazıcıların baskı kalitesinin artmasıyla, parmak izi gibi bir diğer kritik bilgi de baskı yoluyla üretilebilir. 3 boyutlu yazıcılara bakışımızı değiştiren bu test, yüz tanıma teknolojisinin ne kadar suistimal edilebilir olduğunun bir kanıtı.