Yıllar önce Leverage dizisinde Hardison adlı karakter üç boyutlu yazıcıdan yemek basmaya çalıştığında gülmüştük. Şimdi gerçek oluyor.

İspanyol menşeili Novameat adlı girişimin geliştirdiği yazıcılar pirinç, bezelye, yosun gibi besinleri kullanarak yemek basmaya yarıyor.

Bir çocuğun oyuncak mutfağı için yapılmış plastik bir bifteğe benzeyen bu şey, aslında tamamen yenilebilir bir ürün. Şirket kurucusu Giuseppe Scionti üç boyutlu yazıcı ile yemek yapma girişimlerine ilk olarak UPC Üniversitesi’nde çalışırken başlamış.

Scionti, sebze bifteği fikrine yönelmiş olmasının sebebini üç maddede açıklıyor. Hayvan kesimi gerekmemesi, zirai ürünlerin elde edilmesinin çevreye zarar vermemesi ve sebzelerin görece daha sağlıklı olması bu sebepler arasında yer alıyor.

Üretim sürecinde ise önce çeşitli bitkisel materyallerden bir hamur hazırlanıyor. Daha sonra bu hamur yazıcıya veriliyor. Yazıcı da “eti basıyor.” Bu yöntemle saatte yüz elli gram kadar et basmak mümkün.

Ürünlerinin tadının orijinal et ve tavuktan farksız olduğunu savunan Scionti’nin amacı ise üç ila beş yıl arasında Novameat markasını ticarileştirmek.