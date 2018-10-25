Tesla, 2018'in 3. çeyreğine ait finansal verilerini açıkladı. Toplam gelirin üçte birinin kâr olduğunu ifade edilirken Model 3 satışlarının bu durumda önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.

Tesla, hissedarları için finansal durumu ile ilgili bir mektup yayınladı. Buna göre şirketin net gelirinin 312 milyon dolar olduğu belirtildi. Bu sayının elde edilmesinde Model 3 satışlarının da büyük rol oynadığı söylendi. Açıklamanın ardından yalnızca birkaç saat içinde Tesla hisseleri %9 arttı.

Tesla bir süredir üretim, ulaştırma ve Elon Musk hakkında problemler yaşıyordu. Ancak resmin geneline baktığımızda 56,065 Model 3 ve 27,710 diğer modellerden teslim ettiler. Ayrıca güneş enerjisi ile ilgili projeler de yürürlüğe sokuldular.

Model 3 Üretimi Artmayacak

Elde edilen bu başarının ardından Tesla, Model 3 üretimini arttırmayacağını da belirtti. Yıl sonuna kadar 100.000 Model S ve Model X teslimat hedeflerinin ise devam ettiği açıklandı. Yatırımcılara göre kötü işaretler veren Tesla, bu pozitif açıklamalar ve hedefler doğturusunda kendine geldi.

Bankada 3.5 Milyar Dolar Var

Verilen diğer bir dikkat çekici bilgi ise nakit paranın 731 milyon dolar artarak toplamda 3.5 milyar dolara ulaşması. Bu sayılar Tesla'nın Çin'de kurmak istediği yeni fabrika için oldukça yeterli görünüyor. Yılda 250.000 üretim hedeflenecek olan fabrika, 2 milyar dolara mal olacak.

Şirketin, toplam geliri ise iki katına çıkarak 6.2 milyar dolar oldu. Sermaye giderleri için 500 milyon dolardan fazla harcandı ve hisse başına 2.90 dolar kâr elde edildi.