World Poetry Slam 2018 yarışmasında birinciliği göğüsleyen Rudy Francisco, günlük hayatın sıradan dertlerinin aslında ne kadar da önemsiz olduğunu gösteren muhteşem bir konuşmaya imza attı.

Son dönemlerde modern şiirin adı en çok anılan isimlerinden olan 36 yaşındaki Rudy Fransisco, şiirsel konuşmaları ve güçlü hitabet yeteneği ile uzun süredir gözlerin üstüne çevrildiği bir isim halini aldı. Hayattan şikayetçi olmanın, küçük dertleri büyük sorunlar gibi görmenin gereksizliğine değinen Fransisco'nun tespitleri oldukça ilgi çekici.

Birazdan izleyeceğiniz konuşmanın bir kısmında şöyle söylüyor:

"Hatırla!

Her yıl iki milyon insan susuzluktan ölüyor.

Bu yüzden bardağın yarısının dolu ya da boş olması önemli değil.

Bardağın içinde su var işte!

Şu lanet suyu iç ve şikayet etmeyi bırak artık!"

İşte Fransisco'nun Mükemmel Konuşması (Ayarlardan Türkçe Altyazıyı Açabilirsiniz)