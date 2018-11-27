DC’nin çizgi romanlarında ortaya çıkan ve dünya çapında bilinen karakteri Aquaman’in filmi yakında beyaz perdede olacak. Filme dair ilk yorumlar da gelmeye başladı.

Genellikle Marvel’in gerisinde kalan ve sinemada aradığını pek de bulamayan DC, Wonder Woman filmi sayesinde bu şanssızlığını kırmayı başarmıştı. Yorumları erkenden serbest bırakmaya başlamaları DC’nin filmine güvendiğini ve insanların eleştirilerinin olumlu olacağını düşündüğünün işareti.

Filmi izleme şansı bulan basın mensupları tam bir inceleme yazma şansına sahip değiller. Yine de fikirlerini Twitter üzerinden paylaşmalarına izin verildi.

"Zaman zaman Aquaman'in biraz uzun olduğunu düşündüm ama kendi izole dünyasına dair anlatacak çok şeyi var.

Büyük, epik, benzersiz ve stil sahibi aksiyon sahneleri ağır açıklamaları dengeliyor.

Film daha çıkmadı ancak Van, Momoa & ekibinden daha fazlasını bekliyorum."

Aquaman harika. James Wan gerçekten benzersiz bir süper kahraman hikayesi filmi yapmış, sıklıkla fantazi-epik alanına kaysa da aile ve keşfetmek üzerine kurulu.

Dünya görsel olarak inanılmaz. Jason Momoa Arthur Curry olarak gerçekten sıkı. @yahya ce @patrickwilson73 dikkat çekici!

Aquaman'a kısa ve tatlı tepkim, onu sevdiğim şeklinde. Harika aksiyonla, ikonik anlarla ve görsel manzaralarla dolu dolu bir çizgi roman filmi Momoa karakteri sahiplenmiş & Wan geleneksel özellikleri onurlandırmış, ama modern çağa getirmiş. Muhteşem!

Bunun için biraz tepki çekeceğim, ama #Aquaman DC'nin yaptığı en iyi Marvel filmi. Tamamen o formülü takip ettiği anlamına gelmiyor ama film ne olduğunu, ne sattığını ve kime sattığını biliyor gibi duruyor. Bir kimlik bunalımı yok.

#Aquaman'ı Şükran Günü'nden önce izledim ve üstünde düşünmek için bir haftam oldu. Kusurları var ama eğlenceli. Momoa ve Patrick Wilson çok özeller. Hepsinin üstüne film çılgınca. Ne kadar büyük, yaratıcı, ve çılgın olduğuna inanamıyorum. Tekrar izlemek gerek!

#Aquaman'da Momoa'nın Arthur Curry'sinin etkileyiciliğinden inanılmaz görsellere ve insanların aldığı açık olan keyfe kadar herşey gerçekten muhteşemdi. Tam olarak umduğum şeydi ve tekrar izlemek için sabırsızlanıyorum. İzin verildiğinde sizinle daha fazla detay paylaşacağım.

Momoa başrolde inanılmaz karizmatik ve filme eğlenceli fantazi havası veriyor. Kimsenin bir daha Aquaman'in balıklarla konuşmasıyla dalga geçeceğinden şüpheliyim.

#Aquaman HARİKA & beklediğiniz kesinlikle veriyor! @prideofgypsies sadece Atlantis'in Kralı değil, aynı zamanda DECU'nun yeni taç giyen kralı! Tekrar görmek için sabırsızlanıyorum!

@creepypuppet'in @aquamanmovie sini izledim, müthiş bir maceraydı. #JasonMomoa ve #AmberHeard bir arada fantastik, ikisi de bir sürü mizah katıyor. Bu iyi bir şey! Ayrıca bakması da muhteşem! @arcticninjapaul'ün yakında @joblocom'da çıkacak incelemesine bakın!

#Aquaman beklediğimden iyi. İyi anlamda bir Marvel Phase 1 filmine benziyor. Eğlenirken ve kendini fazla ciddiye almazken zirvesine çıkıyor. Black Manta çizgi roman hayranlarının seveceği muhteşem bir kötü adam. Bazı gerçekten inanılmaz tek çekimler ve iyi bir aksiyon.

Aquaman büyük, eğlenceli, vahşi bir deneyim. Arsızca melodramatik ve her şeyi, olabilecek en büyük şekilde abartıyor. Bazı kısımları kötü sayılır ama bu kısımlar geneli değil ve garip şekilde, yine de çizgi film havasına uyuyorlar. En iyi 2nci DCU filmi. YEEAAHH!

#Aquaman dürüstçe hem iyi hem de kötü yanları (neredeyse) eşit olan çılgınca bir film. En azından harika görünüyor ve denemekten çekinmiyor, ki bunu takdir ediyorum."