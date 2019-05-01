Hindistan’da sosyal medyada dikkat çekmek için ekstrem koşullarda özçekim yapan üç genç trenin altında kalarak can verdi.

Hindistan, araştırmacılara göre en kötü özçekim kaynaklı ölüm istatistiğine sahip olan ülke konumunda bulunuyor. Son yaşanan kaza da bu durumun ne kadar ciddi hale geldiğini gösteriyor.

Tehlikeli konumlarda özçekim yapmayı seven Hint gençler, tren raylarında tren gelirken poz vererek özçekim yapıyordu. Panipat şehrinde bu amaçla raylara çıkan dört gençten üçü trenin altında kaldı. Düğüne gelen gençlerden ikisi 19, biri ise 18 yaşındaydı. Dördüncü genç ise son anda kendisini rayların üzerinden atarak güvenli ortama kavuştu.

Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre 2011 ve 2017 yılları arasında 259 kişi özçekim yaparken hayatını kaybetti. Kazaların en çok görüldüğü ülke Hindistan oldu. Ülkedeki özçekim kurbanlarının büyük kısmı da erkek ve 30 yaşın altında.

Araştırmacılar, kadınların erkeklerden daha çok özçekim yaptıklarını ancak kadınların erkeklerden daha az risk aldığını söylüyor. Örneğin kadınlar, erkekler gibi uçurum kenarında poz verip özçekim yapmıyor.

Taç Mahal’in merdivenlerinden yuvarlanmaktan vahşi hayvanlar tarafından ezilmeye kadar pek çok üzücü hikaye, özçekim yapan kişilerin ölümüyle sonuçlanıyor.

Mükemmel özçekim arayışı sona erecek gibi durmuyor. En çok beğeniyi almak için fotoğraf çekmeye çalışmaktan hayatta deneyim edinmeyi unutmuş durumdayız. Pek çok turistik bölgede özçekimin yasaklandığı bölgeler oluşturuluyor olmasının bir nedeni var.

Teknelerden düşen ya da dalgaların altında kalan insanlar, özçekim nedeniyle ölümlerde ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise taşıma araçları yer alıyor. Tren önünde, metro geçerken, otobüslerin arasında vb durumlarda fotoğraf çekmeye çalışan insanlar sık sık araçların altında kalıyor. Üçüncü sebep ise ateş ve yüksek yerlerden düşüşten kaynaklanıyor. Hayvanlar, elektrik çarpması, ateşli silahlar da ölüm nedenleri arasında yer alıyor. ABD, özçekim esnasında silahla poz verip kazara kendini öldürenlerin sıralamasında başı çekiyor.

Uzmanlar bu özçekim kaynaklı ölüm sayılarının gerçeğin çok altında olduğunu söylüyorlar. Örneğin özçekim yapmaya çalışırken trafik kazası yapıp ölen biri, trafik kazasından dolayı ölmüş olarak kaydediliyor.