ASUS ZenFone Max Pro M2'den İlk Resmi Görsel Geldi

Daha önce hakkında birçok kehanet ortaya atılan telefonla ilgili ilk resmi görsel, Asus'un resmi Hindistan hesabından geldi.

Zenfone Max Pro M1 ile kendisinin dahi beklemediği bir başarı elde etmeyi başaran ASUS, şimdi de Pro M2 üzerinde çalışıyor. 3 arka kamera ve çentikli tasarımla geleceğine kesin gözüyle bakılan telefonun ilk onaylanan özellikleri de bunlar oldu.

Telefonda biraz daha sert hatları olan ama oldukça şık görünen bir çentik tercih edilmiş. Bununla birlikte resmi Twitter hesabı, telefonun duyurulacağı tarihi de açıklamış: 11 Aralık. Bu tarihe değin telefona dair ufak tefek görsellerin paylaşılmasını bekliyoruz.

Telefonun donanım özellikleri resmen açıklanmış değil. Ancak cihazda Snapdragon 660 işlemcisiyle 4GB/6GB olmak üzere iki varyant bulunmasını bekliyoruz. 6 inçlik Full HD+ ekranla gelmesi beklenen telefonda yine iki varyantla 64GB/128GB depolama alanı seçeneklerinin olması bekleniyor.