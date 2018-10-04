3. Havalimanı İçin Yeni Proje: 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli

Dünyanın en gelişkin havalimanlarından biri olması beklenen 3. Havalimanı'nın açılışına kısa bir süre kalmışken, havalimanına olan ulaşımı hızlandıracak yeni bir proje geliyor.

Asya ile Avrupa arasında doğrudan ulaşım kolaylığı sağlanması ve iki havalimanı arasındaki mesafenin en kısa sürede alınabilmesi adına '3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi' geliştiriliyor. Tünel tamamlandığında, 3. Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki mesafe 1 saate inecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Yapım Daire Başkanı Serdar Ünsal bu proje ile Asya ile Avrupa arasında doğrudan ulaşım kolaylığı sağlanacağını belirtirken, 1 saatlik ulaşım süresinin ekspres seferler ile 40-45 dakikaya indirilmesini planladıklarını belirtti. Seyahat süresinin azalması ve güvenliğin artmasının yanı sıra hem gürültü hem de hava kirliliğine de önemli katkıları olacağından söz etti.

Metro hatlarında bulunan Gayrettepe ve Altunizade istasyonlarını 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne tam olarak entegre edeceklerini belirten Ünsal, bu sayede herhangi bir istasyonda indi-bindi yapmadan iki havalimanı arasında rahatlıkla seyahat edilebileceğinin altını çizdi.

Ünsal'ın açıklamaları şu şekilde:

"İstanbul, doğal güzelliğini ve siluetini hiç etkilemeyen, ekolojik dengeleri gözeten, deniz yaşamına zarar vermeyen, çevre dostu bir ulaşım altyapısına kavuşacak.

Proje, Avrupa Yakası'nda Yeni Havalimanı ile Asya Yakası'nda Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki en hızlı güzergah olacak. Tünelin iki havalimanı arasında sağlayacağı entegrasyonun, İstanbul’un uluslararası hava ulaşımındaki konumuna önemli katkıda bulunması bekleniyor."