3 Sinema Sitesinden En Yüksek Puanı Alan 10 Marvel Filmi

IMDb ve Metacritc’in kullanıcı puanları 10’luk sistem üzerinden olurken Rottentomatoes’in kullanıcı puanı yüzdelik sistem üzerinden değerlendiriliyor. Biz de ortalamaları hesaplarken 100'lük puan sisteimini baz aldık. Örneğin IMDb puanı 7.8/10 ise 78/100 olarak değerlendirmeye dahil ettik.
Hayranların puan verirken, eleştirmenlere kıyasla fazla torpil geçtiğini söyleyebiliriz. Ayrıca sadece Marvel Sinematik Evreni'ndeki filmleri yaptığımız için Deadpool, Logan ve X-Men serisi filmleri listede yer almıyor. Sıralamayı yaparken IMDb, Rottentomatoes ve Metacritic puanlarından faydalandık. Ayrıca Rottentomatoes ve Metacritic’te baz aldığımız puanlar eleştirmenler değil kullanıcın oyları oldu.
10. Örümcek-Adam: Eve Dönüş
- IMDb: 7.5
- Rottentomatoes: 88
- Metacritic: 7.6
Ortalama: 80
9. Galaksinin Koruyucuları 2
- IMDb: 7.9
- Rottentomatoes: 88
- Metacritic: 7.7
Ortalama: 80.6
8. Thor: Ragnarok
- IMDb: 7.9
- Rottentomatoes: 87
- Metacritic: 7.7
Ortalama: 81
7. Doktor Strange
- IMDb: 7.5
- Rottentomatoes: 86
- Metacritic: 8.2
Ortalama: 81
6. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
- IMDb: 7.8
- Rottentomatoes: 89
- Metacritic: 8.2
Ortalama: 83
5. Yenilmezler
- IMDb: 8.1
- Rottentomatoes: 91
- Metacritic: 8
Ortalama: 84
4. Kaptan Amerika: Kış Askeri
- IMDb: 7.8
- Rottentomatoes: 92
- Metacritic: 8.5
Ortalama: 85
3. Iron Man:
- IMDb: 7.9
- Rottentomatoes: 91
- Metacritic: 8.5
Ortalama: 85
2. Galaksinin Koruyucuları
- IMDb: 8.1
- Rottentomatoes: 92
- Metacritic: 8.5
Ortalama: 86
1.Avengers: Sonsuzluk Savaşı
- IMDb: 8.5
- Rottentomatoes: 91
- Metacritic: 8.6
Ortalama: 87.3