Kanlı Ay Tutulması İçin Geri Sayım Başladı

Kanlı ay tutulması görsel olarak büyüleyici bir etkiye sahip. Bunun yanı sıra Dünya'da gerçekleşen bazı olayları tetikleyip tetiklemediği ile ilgili bir çok söylenti var. Ocak ayında ise bir kez daha bu büyüleyici gök olayını gözlemleme fırsatımız olacak.

Ay tutulması, Güneş tutulması gibi gök olayları, Dünya üzerinde her zaman merakla takip edilen hatta insanların bu olayları izleyebilmek için önceden hazırlıklar yaptıkları ilgi çekici gök olaylarıdır. Ay tutulması aslında çok nadir gerçekleşen bir olay değil, fakat "kanlı ay" diye tabir edilen tutulma biraz daha farklı bir konuma sahip.

Gökyüzünü mavi görüyor olmamızın nedeni, Dünya'ya gelen Güneş ışınlarının beyaz kısımlarının atmosfer tarafından emilmesi fakat mavi ışığın geri yansıtılması nedeni ile olur. Kanlı ay tutulmasında ise gelen ışınlardan kırmızı tonlarına sahip olanlar kırılarak, geri yansıtılır. Bu yansıyan ışınlar, Ay'ın üzerine düştüğü için de tutulma esnasında uydumuzu kırmızımsı tonlarda görürüz.

20 Ocak'ta gerçekleşecek olan bu gökyüzü olayı 2021 senesine kadar bir daha gerçekleşmeyecek. NASA'nın açıklamasına göre "kanlı ay" tutulması Kuzey ve Güney Amerika, İzlanda, Afrika ve Batı Avrupa'da tam tutulma şeklinde, Dünya'nın geri kalan bölgelerinde ise parçalı ay tutulması şeklinde izlenebilecek.