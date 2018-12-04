Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde (FSM) geçişi yasak olan hafif ticari araçlar, bugünlerde ciddi bir sorunla karşı karşıya.

FSM'den geçişi yasak olan hafif ticari araç sahiplerine standart olarak 800 TL ceza kesiliyor. Cezanın belli bir süre içerisinde ödenmesi durumunda 600 TL gibi bir ücret ödenmesi gerekiyor. Ancak 2017 yılında başlayan uygulama süresince defalarca geçiş yapan şoförler, ciddi trafik cezaları ile karşılaşıyorlar.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün faaliyete geçmesi sonrasında FSM'den bazı araçların geçiş yapması yasaklandı. Bu durumun farkında olmayan sürücüler, kendilerine gelen ceza tebligatı ile olaydan haberdar oldular.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ortada ciddi bir mağduriyet olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Burada birkaç sorun söz konusu. Öncelikle, bu araçların geçişinin yasak olduğuna bir bildirim yapılmadığı anlaşılıyor. İkincisi, cezalı geçildiği halde tüketiciye yine bildirilmemiş. Oysa, çok basit bir biçimde SMS yöntemi ile bu bildirim yapılabilirdi veya e-devlet sistemi üzerinden de bu bildirim yapılabilirdi. Gelen evraklardan bakıyoruz, cezalar toplu halde gönderilmiş. 200 bin TL ceza gelen araç olduğunu gördük.”

30 yıldır nakliye işi yaptığını söyleyen ve cezalarla belinin büküldüğünü belirten Doğan Kılınç ise şunları söyledi:

"Benim evim Kadıköy’de iş yerim ise Karaköy’de. Bizde nakliye işi yaptığımız 4 araç var. Bu araçlardan birisinin cezalı olduğunu fark ettik. İşimiz gereği, yılda 500 sefer yapıyoruz iki yaka arasında. 2017’nin ilk 10 ayı için 25 bin lira ceza gelmiş. 2018’de gelecek ceza ile birlikte bu tutar 400-500 bin lirayı bulur. Aracın değeri ise 35 bin TL. Her cezalı geçişte geçen yol 600 lira kesilmiş. Bu yıl için ise bu tutar 900 TL olmuş. Bu parayı ödememizin imkanı yok. Ancak bir yapılandırma vs olursa belki…"