Türkiye, İnovasyon Karnesi Göstergelerini iyileştirmek amacıyla hazırladığı 30 milyar dolarlık "HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı"nı duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Bu etkinlikten sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teşvik programının detayları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı kapsamında, özellikle yenilikçi yükselen teknoloji alanlarında Türkiye'ye küresel yatırımların gelmesini hedeflediklerini ifade etti. Bu alanlar arasında bataryalar, elektrikli araçlar, çipler, yenilenebilir enerjiler ve ar-ge çalışmaları başı çekiyor.

4 program bulunacak

HIT-30 projesi için ilk 6 çağrı gerçekleştirildi. Bu çağrılar yeni nesil enerjili araçlar, batarya teknolojileri, çip teknolojileri, güneş hücresi, rüzgar türbinleri alanlarında üretimi artırmayı amaçlıyor. Programlar ve çağrılar ile birlikte 2030 yılına kadar 30 milyar dolarlık destek yüksek teknoloji alanlarına yönlendirilecek.

HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı ile birlikte Dijital Dönüşüm Destek Programı, Yeşil Dönüşüm Destek Programı ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Yenilikçi, Yükselen Teknolojiler çağrıları da ilan edildi. Bu programlar ile birlikte yüksek teknoloji ihracatının artması ve toplam ihracatın içinde yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün ve hizmetlerin payının %50'ye çıkması planlanıyor.

Batarya kapsamında destekler toplamda 4,5 milyar doları, elektrikli araçlara verilecek destekler toplamda 5 milyar doları, çip teknolojisi için verilecek destekler toplamda 6 milyar doları, yeşil enerji alanında verilecek destekler toplam 2,5 milyar doları ve Ar-Ge alanında verilecek destekler de toplam 1 milyar doları bulacak.