Splinter Cell Conviction, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Ubisoft, en köklü aksiyon/gizlilik oyunu serilerinden Splinter Cell serisinin önemli oyununu ücretsiz olarak dağıtıyor.

Çoğunlukla sizlerle paylaştığımız ücretsiz oyun haberlerinde tek tıkla oyunu kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Ancak şimdiden belirtelim, bu kez birazcık efor sarf etmeniz gerekecek. Nitekim oyun sadece Asya pazarına ücretsiz olarak sunuldu. Ancak 5-10 dakikanızı alacak bir uğraşla oyunu UPlay hesabınıza ekleyebilirsiniz.

Splinter Cell Conviction'ı Nasıl Ücretsiz Alırsınız?

Öncelikle ücretsiz bir VPN hizmetine ihtiyacımız var. Buraya tıklayarak gereken programı kuralım.

tıklayarak gereken programı kuralım. Kurulum bittikten sonra, VPN Gate Public VPN Relay Servers sekmesine çift tıklayalım.

VPN'leri ülkelere göre sıralayalım ve Malezya'dan herhangi bir çalışan sunucuya çift tıklayalım ve bağlanmasını bekleyelim.

Bağlantı sağlandıktan sonra buraya tıklayın ve ilgili Uplay sayfasına gidin.

Eğer sayfa yukarıdaki gibi görünüyorsa işlem bitmek üzere. 02/10 işe başlayan butona tıklayalım.

Sayfada euro veya dolar görüyorsanız, sayfada latin alfabesiyle harfler varsa tarayıcınızın çerezlerini silip tekrar açmanız gerek.