30 Yaşına Gelmeden İzlemeniz Gereken 10 Efsane Film

Bundan yıllar önce yapılmasına rağmen özellikle senaryo bakımından birer efsane olan filmler mevcut. Biz de bunlardan 10 tanesini sizler için derledik.

30 yaşınıza gelmeden önce mutlaka izlemeniz gereken, size oldukça faydalı olması muhtemel 10 filmi listeledik. İster ortamlarda cahil kalmamak, ister kendinizi geliştirmek için olsun; bu filmleri mutlaka izleyin.

10. Şehir Işıkları / City Lights (1931)

Charlie Chaplin'in yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği film, 1931 yapımı sessiz bir film olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda filmin müzikleri de Chaplin tarafından bestelenmiş.

9. V For Vendetta (2005)

2020 yılında İngiltere'de geçen film, baskıcı toplum düzenine karşı çıkan ayaklanmayı konu alıyor.

8. Prestij / The Prestige (2006)

Yazar Christopher Priest'ın aynı isimli romanından uyarlanan film, IMDb'den aldığı 8.5 puanla başarısını kanıtlıyor.

7. Malcolm X (1992)

18 Kasım 1992'de vizyona giren bu film, Afrikalı-Amerikalı aktivist Malcolm X'in hayatını anlatıyor.

6. Başkalarının Hayatı / Das Leben der Anderen (2006)

2006 Almanya yapımı dramatik dönem filmi olan Başkalarının Hayatı, Alman sinemasının en değerli yapımlarından biri.

5. Bugün Aslında Dündü / Groundhog Day (1993)

1993 yapımı bir komedi filmi olan Bugün Aslında Dündü, IMDb'nin en iyi 250 film listesinde de 174. sıraya yerleşmiş durumda.

4. Çingeneler Zamanı / Dom za vesenje (1988)

1988 yapımı Yugoslav filmi olan Çingeneler Zamanı, bu türde çekilen ilk film olarak dikkat çekiyor. Ayrıca film tam tamına 270 dakika.

3. Gandhi (1982)

Gandi'nin hayatını anlatan 1982 yapımı biyografik film, 20. yüzyılın ilk yarısında Hindistan'da yaşanan olaylar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

2. Ölü Ozanlar Derneği / Dead Poets Society (1989)

En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü'nü alan bu film, zamanının en beğenilen yapımlarından biri.

1. Kahvaltı Kulübü / The Breakfast Club (1985)

1985 yapımı komedi-dram filmi olan Kahvaltı Kulübü, cezalı oldukları için Cumartesi gününü okul kütüphanesinde geçirmek zorunda olan 5 liseli genci konu alıyor. Üstelik hepsi de farklı kişilik özelliklerine sahip.