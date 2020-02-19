30. Yaşını Kutlayan Photoshop'a Yeni Özellikler Ekleniyor

Adobe’un en popüler programlarından bir tanesi olan Photoshop, bugün tam olarak 30 yaşına bastı. Programının otuzuncu yaşını kutlamak isteyen şirket de bunun için kullanıcılarına yeni özellikler ve geliştirmeler sundu.

Fotoğraf ve görseller üzerinde detaylı çalışmalar yapmak için bir programa ihtiyaç duyulduğunda akla ilk olarak Adobe’nin Photoshop uygulaması geliyor. Peki, öyle ya da böyle bir şekilde neredeyse herkesin adına aşina olduğu bu programın kaç yaşında olduğunu biliyor musunuz?

Photoshop uygulaması, bugün tam 30 yaşına bastı. Programın ön sürümü, ilk olarak 1989 yılında çıkan James Cameron filmi The Abyss için çıkmıştı. Program, o günden bugüne üstüne yeni özellikler ekleyerek yoluna devam ediyor.

Adobe, 30. yaşına basan fotoğraf düzenleme programı için bazı yeni özellikler ve geliştirmeler yayınlıyor. Adobe, 'Content-Aware Fill' ve 'Lens Blur' araçlarında bazı geliştirmeler yaparken, sık gerçekleştirilen işlemlerin de performans hızını artırıyor. Ayrıca iPad’in Photoshop uygulamasına da önemli özellikler ekleniyor.

Content Aware Fill ve Blur araçlarındaki geliştirmeler

Yeni geliştirmeyle birlikte Content Aware Fill çalışma alanında çoklu seçimler yapabilecek ve Apply (Uygula) butonuyla doldurabileceksiniz. Daha öncesinde her değişiklik için OK (Tamam) butonuna basılması gerekiyordu. Bu özellik sayesinde çoklu doldurmalar yapılacak karmaşık bir alan, arayüze git gel yapmadan doldurulabilecek. Araç, ayrıca tüm katmanları da örnekleyebiliyor.

Lens Blur aracında yapılan geliştirmelerle, daha gerçekçi bulanıklaştırma, renkler ve bokeh elde edilebiliyor. Ayrıca tüm bunlar daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Araç, bilgisayarınızın GPU’sundan da faydalanmaya başlıyor.

Bunlara ek olarak bazı basit işlemlerde de hızlandırmalar yapıldı. Örneğin büyük fotoğraflarda pan yapma ve yakınlaştırma işlemleri artık çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Ayrıca Windows Stylus kullanıcılarının da WinTab sürücüsünü yüklemelerine gerek kalmayacak.

iPad Photoshop uygulamasındaki geliştirmeler

iPad kullanıcıları ve iPad kullanan tasarımcılar, cihaz için çıkmasını uzun süredir bekledikleri Photoshop’a en nihayetinde kavuştuklarında biraz hayal kırıklığına uğramışlardı. Cihaz için yayınlanan uygulama, oldukça kısıtlı özelliklere sahipti ancak Adobe, özelliklerin kullanıcılara sunulacağına dair söz vermişti.

Adobe, bu konuda verdiği sözü tutmuş ve uygulamanın yayınlanmasının üstünden henüz bir ay dahi geçmeden kullanıcılarına yeni özellikleri güncellemelerle göndermeye başlamıştı. Şirket, şimdi de kullanıcılarına yeni tür araçlar sunuyor. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar; 'tracking', 'leading', 'scaling' ve 'case control' gibi yeni araçlara kavuşuyorlar.