St Louis, Missouri'de ziyaretçilerine hizmet veren Six Flags isimli tema park, bir süre önce yeni bir etkinliğe başladı. Cadılar Bayramı'na özel etkinlikte, 6 'şanslı' misafir, 13 Ekim'den 14 Ekim'e kadar tam 30 saat boyunca tabutta kalacak.
Korku Festivali kapsamında yapılacak bu garip 'challenge' için hafifletici detaylar da düşünülmüş.
- 2 x 7 metrelik 'az kullanılmış' tabut
- Yemek, atıştırmalıklar ve içecekler
- Saat başı 6 dakikalık banyo imkanı
- Telefon şarj istasyonları
- Tema park çalışanlarından sürpriz korku ziyaretleri
Tüm bu detayların yanı sıra, 6 yarışmacıdan 30 saati tamamlayan her biri 300 dolarlık büyük ödülün sahibi olacak. Siz de ABD'de yaşıyorsanız, yarışmaya katılmak için buraya tıklayarak ön kaydınızı oluşturabilirsiniz.