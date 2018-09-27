300 Dolarlık Ödül Almak İçin Başlayan İlginç Yarışma: 30 Saat Tabutta Geçirme Challenge

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ABD'de bir tema park, ziyaretçilerine özel bir challenge fikrini 'hayata' geçirmiş. Oldukça konforlu (!) imkanlarda 30 saat tabutun içinde zaman harcıyorsunuz.

St Louis, Missouri'de ziyaretçilerine hizmet veren Six Flags isimli tema park, bir süre önce yeni bir etkinliğe başladı. Cadılar Bayramı'na özel etkinlikte, 6 'şanslı' misafir, 13 Ekim'den 14 Ekim'e kadar tam 30 saat boyunca tabutta kalacak.

Korku Festivali kapsamında yapılacak bu garip 'challenge' için hafifletici detaylar da düşünülmüş.

  • 2 x 7 metrelik 'az kullanılmış' tabut
  • Yemek, atıştırmalıklar ve içecekler
  • Saat başı 6 dakikalık banyo imkanı
  • Telefon şarj istasyonları
  • Tema park çalışanlarından sürpriz korku ziyaretleri

Tüm bu detayların yanı sıra, 6 yarışmacıdan 30 saati tamamlayan her biri 300 dolarlık büyük ödülün sahibi olacak. Siz de ABD'de yaşıyorsanız, yarışmaya katılmak için buraya tıklayarak ön kaydınızı oluşturabilirsiniz.
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Kaynak : https://www.indy100.com/article/coffin-theme-park-st-louis-missouri-six-flags-halloween-8554411
Etiketler: challenge, tabut
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