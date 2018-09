300 TL Değerindeki Battlefield 1 Premium Pass Ücretsiz Oldu

Road to Battlefield 5 etkinliği kapsamında, Battlefield 1 içerikleri, ücretsiz olarak verilmeye devam ediyor.

EA Games, Road to Battlefield kapsamında Battlefield 1 içeriklerini ücretsiz olarak oyunculara sunuyor. Son olarak Battlefield 1 Premium Pass, oyunculara ücretsiz olarak verilmeye başlandı.

Premium Pass içeriği They Shall Not Pass, Turning Tides, In the Name of the Tsar ve Apocalypse haritalarının yanı sıra, 14 üstün battlepack, yeni çok oyunculu haritalar ve yeni silahlara da yer veriyor.

Oyun severlerin Premium Pass’ten ücretsiz olarak faydalanabilmeleri için Battlefield 1’i satın almış olmaları gerekiyor. Oyuna sahip olmayanların ise Premium Pass’e ücretsiz olarak sahip olabilmek için, öncelikli olarak Battlefield 1’i satın almaları gerekecek.

Battlefield 1 Premium Pass paketinin 18 Eylül'de ücretsiz kullanım hakkı doluyor. Zaman kaybetmeden kütüphanenize eklemek için buraya giriş yapın.