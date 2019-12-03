3000 Yıllık Mumyalarda Çeşitli Dövmeler Keşfedildi

Mısır mumyalarının kızılötesi tarayıcılarla elde edilen görüntülerinde dövmeler tespit edildi. Dövmeler 3.000 yıllık 7 mumya üzerinde bulundu. Söz konusu mumyalar, dövme tarihine dair önemli bilgiler sunabilir.

Antik Mısır’dan günümüze kalan mumyalar üzerinde bilim insanlarının çalışmaları farklı araçlarla devam ediyor. Antik Mısır’dan kalan mumyalar yeni teknolojilerle de inceleniyor. Son olarak mumyalar, kızılötesi sensörler ile incelenmeye başlandı.

Kızılötesi tarama ile elde edilen bulgular, Amerikan Oryantal Araştırma Okulu’nun 22 Kasım’da gerçekleştirilen yıllık toplantısında açıklandı. Araştırmacılar, 3.000 yıllık 7 mumya üzerinde tarama işlemi yaptıklarını açıkladılar. Vücutlarında dövme bulunun yedi mumyanın kimlikleri tespit edilemiyor. Ancak mumyaların Deir el-Medina bölgesinde bulunduğu arkeologlar tarafından açıklandı.

Araştırmacıların, 7 mumya üzerindeki keşfinden önce altı farklı mumyada da dövmeler bulunmuştu. Ancak çıplak gözle görülemeyecek kızılötesi ışınla elde edilen yeni veriler, Antik Mısır’ın kültürü hakkında daha fazla bilgi verecek gibi görünüyor.

Kahire’deki Fransız Doğu Arkeoloji Enstitüsü’den 2016 ve 2019 yıllarında çalışma yapan ekipte olan Anne Austin, “Eski bir mezarda çalışmak ve mumyalanmış bir kişinin dövmelerini kızılötesi tarama ile görmek oldukça büyüleyici” dedi.

Daha önce dövmeleri tespit edilen 6 mumya ile beraber son 7 mumya üzerindeki araştırmalar dövmelerin birbirinden farklı olduğunu gösteriyor. 12 kadın ve 1 erkek mumya üzerinde yapılan çalışma, dövme tasarımlarının ve yerleşimlerinin birbirinden oldukça farklı olduğunu gösteriyor.

Deir el-Medina bölgesinde sadece dövmeleri olan kadın mumyalar bulunmadı. Bu bölgede yapılan son keşifler, Antik Mısır’daki kadınların dövmelerinin doğurganlığı veya cinselliği birleştirdiğini söyleyen fikrine karşı çıkacak verileri ortaya çıkardı. Arkeolog Anne Austin, dövme tespit ettikleri kadınların şifacı ya da rahibe olabileceklerini söyledi.

Üzerinde 30 dövme olan bir mumya üzerinde yapılan araştırma, farklı bilgiler ortaya çıkarıyor. Araştırmacılar, mumyanın kollarında bulunan haç desenlerinin diğer mumyalarda bulunmadığını söylüyorlar. Kadının üzerinde bulunan bazı dövmeler ise hiyerogliflere benziyor. Anne Austin, kadının vücudundaki işaretlerin bir dini görevliyi işaret edebileceğini söylüyor.

Araştırmacılar, mumyaların vücutlarında buldukları dövmelerin belli bir kalıba uymadığını açıkladılar. Bu nedenle daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ancak bilim insanları, tespit edilen dövmelerin Antik Mısır yaşantısını anlamak adına önemli bilgileri ortaya çıkarabileceğini düşünüyorlar.