ABD'deki Çekilişte 303 Milyonda Bir İhtimal Gerçekleşti

Geçtiğimiz aylardan beri 27 kez devreden ABD'nin en ünlü loto oyunu Mega Millions, sonunda sahibini buldu.

2016 yılında 1.57 milyar dolarla rekor kıran 'şans oyunları' tarihinde bir ilk yaşandı. Bu ödülün üzerinden 2 yıl geçmişken, Mega Millions oynayan bir talihli tam 1.6 milyar dolarla gelmiş geçmiş en büyük şans oyunu ikramiyesinin sahibi oldu. Bu ihtimalin gerçekleşmesi, tam 303 milyonda bir olarak belirlenmiş.

Mega Millions'un resmi Twitter hesabı üzerinden, Güney Karolina'da tek bir talihlinin kazandığı açıklanan ödülün sahibi henüz ortaya çıkmadı. Kimliğini şu an için gizleyen talihlinin, biletini Palmetto State bölgesinden oynadığı ortaya çıktı.

Mevcut ABD yasalarına göre talihlinin 1.6 milyarı tek seferde alması söz konusu değil. Talihli, dilerse 700 milyon dolara yakın bir vergi ödeyerek 900 milyon doları tek seferde alabilir. Dilerse de çok düşük bir vergiyle 21 yılda taksitle alabilir.