31 İle Giriş Çıkış Kısıtlamaları 15 Gün Uzatıldı

İçişleri Bakanlığıİ’ndan 81 il valiliğine gönderilen ek genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak’a herhangi bir araçla giriş çıkış yapılmaması yönündeki kararın süresini 15 gün daha uzattı.

Dünyayı saran koronavirüs pandemisi ne yazık ki uzun süredir ülkemizin de gündemini meşgul ediyor. Salgının yayılmasını engellemek için alınan önlemlerden biri, 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkışların engellenmesi kararı olmuştu.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği yazı ile daha önceki yasağın süresinin 15 gün daha uzatıldığını açıkladı. Ek kısıtlama döneminde de bir önceki kural ve düzenlemeler geçerli olacak.

Bu gece sona eriyordu

İlk alınan karara göre büyükşehir kategorisinde yer alan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak’a tüm giriş ve çıkışlar kısıtlanmıştı.

Daha önceki kararın geçerlilik süresi bu gece sona erecekti. Yeni gönderilen genelge ile kısıtlamaların süresinin 15 gün daha uzaması sağlanmış oldu. Yapılan açıklamalarda ise sosyal izolasyona vurgu yapıldı.

İzolasyona dikkat etme çağrısı

Bakanlıktan gönderilen genelgede salgının çok hızlı yayılabildiği belirtilirken, sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyon sağlanmasının önemi hatırlatıldı. Önlemlere dikkat edilmemesi durumunda ise toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulacağı belirtildi.

Bilim Kurulu’nun “salgının/bulaşının halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesi” önerisi, Sağlık Bakanlığı önerileri ve Cumhurbaşkanı talimatlarına dayanılarak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı.

Daha önceki genelge şartları geçerli olacak, yani bu şehirlerden özel izin alınmadıkça giriş çıkış yapılması mümkün olmayacak. Kurala uymayanlara ise ilgili mevzuata göre adli işlem uygulanacak. Nakliye ve lojistik hizmetleri, özel izinle şehir dışına çıkışlar devam edecek.