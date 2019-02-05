-32 Derece Soğukta Yumurta Kırarsanız Ne Olur? (Video)

Minnesota Cold adlı YouTube kanalı -32 derecelik soğukta açık havaya çıkarak yumurta kırdı ve neler olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin pek çok bölgesinde yalancı bahar diyebileceğimiz hava durumları gözlemleniyor olsa da Birleşik Devletler’in kuzey sınırında kalan eyaletlerde hava durumu yerel halkı memnun etmeyecek kadar kötü durumda. Öyle ki geçtiğimiz hafta Minnesota eyaletinde hava sıcaklığı -32 dereceye kadar düşüş göstermişti.

Minnesota Cold adlı YouTube kanalı, bu buz devrini yaşayan eyalette yaşamanın ne kadar zor olduğunu göstermek için etkileyici bir video çekti. Açık havaya çıkarak bir yumurta kırma deneyi gerçekleştirdi. İki ekmeğin üzerinde koyduğu yumurtayı kıran Minnesota Cold, yumurtanın donarak asılı kaldığına şahit oldu.

Minnesota Cold’un ikinci deneyi ise bir tavaya yumurta kırmak oldu. Tavadaki yumurta da tıpkı havada asılı kalan yumurta gibi kısa sürede dondu ve buz kalıbı haline geldi. Minnesota Cold’un Birleşik Devletler’in nasıl bir kışla mücadele ettiğini gösteren videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.