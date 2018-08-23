Top Gun, 32 Yılın Ardından Devam Filmiyle Geri Dönüyor

Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 1986 yapımı Top Gun filmi geri geliyor. Başrolünde yine Cruise'un aynı rolle yer alacağı Top Gun: Maverick'te eski öğrenci Maverick, yeni genç pilotlara uçmayı öğretecek.

80’lerin unutulmaz filmi Top Gun, devam niteliğindeki Top Gun: Maverick ile geri dönüyor. Geçen sene Haziran ayında Paramount Pictures tarafından çekileceği duyurulan Top Gun’ın çekimlerine Mayıs ayında başlandı. İşte Tom Cruise’un aynı rolle yer alacağı Top Gun: Maverick hakkında merak edilenler:

1986 Top Gun filminin başrolleri Tom Cruise ve Val Kilmer, aynı rolleriyle devam filminde yer alacak. Cruise’un canlandırdığı Pete “Maverick” Mitchell karakteri, devam filminde genç pilotlara donanma havacılık okulunda nasıl uçulacağını öğretecek. Filmde yardımcı oyuncular olarak Jennifer Connelly, Miles Teller gibi isimlerin yanı sıra son haberlere göre Jon Hamm ve Ed Harris’i göreceğiz.

Top Gun’ın devam filmi yaklaşık 10 yıldır tasarım aşamasında kaldı. 2010’da yönetmenliği üstlenen Tony Scott’ın talihsiz bir şekilde beyin kanserine yakalanması ve 2012’de intihar etmesi ile proje rafa kaldırıldı. Daha sonrasında ise Tom Cruise ve Kilmer’ın rollerine geri dönmek istemelerinin de etkisiyle film tekrar gün yüzüne çıkartıldı.

Devam filminin yönetmeni ise Cruise’un aşina olduğu biri. 2013 yılında Oblivion’da Tom Cruise ile çalışan Joseph Kosinski; Top Gun: Maverick’in yönetmeni olarak yine Cruise ile birlikte çalışacak. Filmin senaryosu ise Eric Warren Singer (American Hustle), Peter Craig (Hunger Games: Mockingjay) ve Justin Marks (Jungle Book) tarafından yazıldı.

Virginia sahillerinde Amerikan Donanmasının uçak gemisi USS Abraham Lincoln’de çekimleri devam eden filmin gösterim tarihi ise 12 Temmuz 2019.