32MP Ön Kameralı Oppo F11 Pro'nun Özellikleri Belli Oldu

Kamera yetenekleriyle seviyesinin en iddialı cihazlarından biri olacak Oppo F11 Pro, tasarımı ve özellikleriyle ortaya çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo’nun Vivo V15 Pro’ya doğrudan rakip olacak yeni akıllı telefonu Oppo F11 Pro, 91mobiles tarafından ortaya çıkarıldı. CPH1969 model numarası ile sertifikası ile geçtiğimiz günlerde zaten geleceği doğrulanmış olan cihazın tasarımı ve özellikleri de belli olmuş oldu.

91mobiles’a göre Oppo F11 Pro, Vivo V15 Pro ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Cihazın yan ve üst çerçeveleri minimum seviyeye inceltilmiş durumdayken, alt çerçevenin V15 Pro’ya göre biraz daha kalın olduğunu söylemek mümkün. Cihazın ön kamerası ise açılır kapanır bir mekanizmaya sahip olacak.

Donanım noktasına geldiğimizde ise Oppo F11 Pro, MediaTek Helio P70 işlemciye, 6GB RAM’e, 128GB depolama alanına, birincil kamerası 48MP olacak şekilde çift arka kameraya, 32MP ön kameraya sahip olacak. Mart’ın ilk haftasında tanıtılacak olan cihazın fiyatı ise tam olarak bilinmiyor.