Square Enic'ten Final Fantasy XV İçin Kötü Haberler Geldi

Square Enix için işler pek de yolunda gibi gözükmüyor. 33 milyon dolar kayıp açıklayan firmada yönetici Hajime Tabata görevi bırakırken, Final Fantasy 15 için planlanan dört DLC'den üçü iptal edildi.

Square Enix'ten yapılan açıklamaya göre Final Fantasy XV için planlanan episode genişleme paketleri iptal edilirken, oyun yöneticisi Hajime Tabata'nın da 31 Ekim tarihinde şirketten ayrıldığı öğrenildi.

İptal edilen DLC bölümleri arasında Aranea, Lunafreye ve Noctis bulunuyor. Dördüncü paket Ardyn hala geliştirme aşamasında ve Mart 2019'da çıkması bekleniyor.

Ek paketler, Square Enix'in yeni iç yapım stüdyosu Luminous tarafından geliştiriliyordu. Ekip şimdi ise yeni çıkacak olan AAA oyuna odaklanacak. Oyunun hangi oyun olacağı ise henüz açıklanmış değil. Gelir raporuna göre Square Enix Luminous'a yönelik büyük değişiklikler yaptı, bunun sonucunda da 33 milyon dolar gibi büyük bir zarar açıkladılar. Şimdiye kadar bu kayıpların nedeni belli değildi ancak şu andaki durumda bu kayıplar DLC iptalleriyle ilişkili gibi duruyor.

Ayrılığı açıklayan Tabata ise şu ana kadar başardıkları şeyleri sadık hayranlar sayesinde başardıklarını belirterek teşekkürlerini sundu. Tabata kendi firmasını kuracağını söyledi. FFXV sonrası yeni bir oyun projesini hayata geçirmek istediğini söyleyen Tabata, bu nedenle şirketten ayrıldığını ve kendi şirketini kuracağını belirtti. "Bu günden itibaren, Square Enix ve Luminous Yapımları siz hayranlarla beraber destekleyeceğim." diyen Tabata "FFXV'yi desteklemeye devam eden ve beni kişisel olarak desteklemiş olan herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Yeni FFXV çoklu oyuncu modu FFXV: Multiplayer Comrades oyununun da ayrı bir oyun olacağı, bu oyunu oynamak için ana oyuna ihtiyaç duyulmayacağı da açıklandı. 13 Aralık tarihinde çıkması planlanan oyunda yeni bosslar ve kostümler de olacak. Oyunu daha önce satın almış olanlar bu pakete ücretsiz olarak sahip olabilecek.

Sunumda FFXIV ile FFXV arasında platformlar arası bir etkinlik düzenleneceği de belirtildi. "Adventurer From Another World" adlı etkinlik FFXV'in PS4, Xbox-One ve PC versiyonlarında 12 Aralık'ta başlayacak.

Final Fantasy XV Episode Prologue adlı kısa bir animasyon film de yapım aşamasında. Filmin fragmanı 15 Aralık'ta çıkacak, ikinci fragman için ise 10 Ocak tarihini beklemek gerekecek.