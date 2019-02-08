Yaşam İzlerine Rastlanan Çernobil'den Hüzünlü Fotoğraflar

Çernobil'de yaşanan facianın ardından geçen 33 yılın ardından bölgeye giden James Beazley'in çektiği fotoğraflar paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde, tam 33 yıldır izlerininin sürdüğü bilinen Çenobil felaketiyle ilgili enteresan bir haber paylaşmıştık. Giriş çıkışın uzun süredir yasak olduğu bölgeye giren gazeteci James Beazley'in, bölgede yaşam izlerine rastladığını sizlere aktarmıştık. Dilerseniz o haberimize hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Bugün de kasabaya çeşitli kameralar ve hareket sensörleri kuran gazeteci ve bilim insanı James Beazley'den bölgeye dair fotoğraflar geldi. Daha önce bölgede yapılan araştırmalarda ve bilim insanların tahminlerinde, bölgede hiçbir canlı olmadığı ve uzun süre de olmasının beklenmediği söyleniyordu. Buna karşın gelen fotoğraflar aksini söylüyor.

Bölgede birçok vizon, ak kuyruklu kartal ve nehir su samuruna rastlandı. Özellikle Çernobil'in kıyı bölgelerinde yaşam oldukça hareketli görünüyor. Vakit kaybetmeden sizleri o hüzünlü ama umut veren fotoğraflarla baş baş bırakalım.