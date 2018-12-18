3310 Reyize Kafa Tutacak Kadar Sağlam Telefon: Doogee S80

S serisi ile dayanıklı akıllı telefonların kitabını yazmış olan Doogee, yeni modeli S80 ile şaheserine yeni bir sayfa eklemiş durumda.

Çinli akıllı telefon üreticisi Doogee, Xiaomi ya da Huawei gibi şirketlerin aksine sağlam, dayanıklı ve kullanışlı akıllı telefonlar üretmektedir. Şirketin en dayanıklı modellerinden biri olan Doogee S80 de bu özellikleri sonuna kadar sağlıyor.

Akıllı telefon piyasasının tankı diyebileceğimiz Doogee S80, 21.2mm kalınlığı ve 398 gram ağırlığı ile sıradan bir akıllı telefon değil. IP68 ve IP69K sertifikalarına sahip Doogee S80 tasarımındaki odak nokta, şıklıktan ziyade dayanıklılığa odaklanmış durumda.

Doogee S80’in bir diğer dikkat çekici özelliği ise 10.080 mAh’lik devasa bataryası. Günümüz amiral gemilerinin 3000-4000mAh batarya sunduğunu düşünürsek Doogee S80’in batarya konusunda kullanıcıları ne kadar rahat ettireceğini daha iyi anlayabiliriz.

Şirketin açıklamasına göre Doogee S80’in devasa bataryası 76 saat kesintisiz video oynatma, 136 saat konuşma süresi ve 1,308 saat bekleme süresi sunuyor. Bu da standart bir kullanımla tek şarj ile bir haftayı çıkarabileceğiniz anlamına geliyor.

Güç ve dayanıklılık kısmını anladık. Peki performansı nasıl? 6 inçlik Full HD+ LCD ekrana sahip olan cihaz, MediaTek Helio P23 işlemcisinden güç alıyor ve Android 8.1 Oreo ile çalışıyor. 6GB RAM’i bulunan cihazın 64GB dahili depolama alanı yer alıyor.

Doogee S80’in en iyi özelliklerinden biri kamera olmasa da şirket, kamera konusunda gereken önemi vermiş durumda. SONY IMX363 sensörlü 12MP+5MP çift arka kameraya sahip olan cihaz, 16MP’lik selfie kamerası ile yeterli performansı sağlıyor.

Peki bu tank görünümlü akıllı telefonun fiyatı nedir? Yalnızca 379 dolar (~2000 TL). Yani bu kaya gibi sağlam ve tek şarjla bir hafta kullanabileceğiniz akıllı telefon, sıradan bir amiral gemisinin neredeyse üçte biri fiyatına satışa sunuluyor.