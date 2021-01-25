3.400 Yıllık Ressam Paletinin Renkleri Hala Üzerinde Duruyor

Antik Mısır'dan kalma bir ressam paleti, üzerindeki hiyerogliflerden renk pigmenti kalıplarına kadar günümüze kadar mükemmel bir şekilde korunmayı başarmış durumda.

Antik Mısır, günümüzden binlerce yıl önce sanat, mimari ve mühendislik alanlarında başı çeken medeniyetti. Başta günümüz Mısır’ı olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki “Antik Mısır” müzeleri, bu duruma kanıt niteliği taşıyan pek çok esere sahip.

New York’ta bulunan Metropolitan Sanat Müzesi’nde, milattan önce 1390-1352 yıllarında Mısırlı bir ressam tarafından kullanılmış, tek bir fildişi oyularak yapılmış ve günümüze kadar mükemmel bir şekilde korunmuş bir renk paleti sergileniyor.

Bu "yeni" gibi görünen renk paleti, aslında 3.400 yıllık

Bu renk paletini ilgi çekici kılan asıl detay, ressam tarafından kullanılan mavi, yeşil, kahverengi, sarı, kırmızı ve siyah pigment kalıplarının da günümüze kadar korunabilmiş olması. Ayrıca paletin üzerinde firavun Amenhotep III'ün bir hiyeroglifi de bulunuyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu renk paleti, yaklaşık 3.400 yaşında ancak tasarımına ve dokusuna baktığımızda bugün kullanımda olan renk paletlerinden çok da farklı olduğunu söyleyemeyiz. Hatta gerçek fildişinden yapıldığını düşünürsek pek çok renk paletinden daha “sağlam” olduğu dahi söylenebilir.