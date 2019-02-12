65. Gillett Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Oylamas Başladı

65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için oylama süreci başladı. Organizasyon kapsamında Güney Doğu’daki ihtiyacı olan 35 bin öğrenciye spor malzemesi gönderilecek. Oylamaya nasıl katılacağınızı açıklıyoruz.

Spor dünyasında yılın enlerini seçmek üzere her sene düzenlenen 65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için oylama süreci başladı. 7 farklı kategoride 6’şar adayın belirlendiği oylayamaya artık herkes katılabilir.

Ödüller kapsamında Güney Doğu Anadolu’da 35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği sağlanacak. Gillette ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin katkılarıyla sağlanacak yardımlar sayesinde daha çok çocuk sporla barışacak.

Peki oylamaya nasıl katılabilirsiniz?

Aşağıdaki Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri oylama ekranına gidin,

Karşınıza çıkan 7 kategorideki adaylardan, favorilerinize oyunuzu verin,

Son adımda Gillette’in küçük formunu doldurun. Eğer bu formu eksiksiz bir şekilde doldurmazsanız, oylarınız geçersiz sayılıyor.

“Oylamaya Katıldığınız İçin Teşekkürler” yazısını gördüğünüzde, sayfadan ayrılabilirsiniz.

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için oylama süreci 22 Mart tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar verdiğimiz bağlantı üzerinden gidip oyunuzu kullanabilirsiniz.