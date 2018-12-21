3500 TL ve Altına Alabileceğiniz, 2018'de Çıkmış 10 Telefon

Yükselen akıllı telefon fiyatları hemen hemen herkesin canını sıkmaya başladı. Biz de sizler için 3500 TL tavan fiyat olarak seçtik, bu fiyat altında kalan ve 2018'de raflara çıkmış en iyi 10 telefonu listeledik.

Akıllı telefon fiyatları, son birkaç yıldır tüm dünyada artış eğiliminde. Yeni teknolojiler, hayata geçirilmesi daha zor tasarımlar derken fiyatlar aldı başını gitti. Bunların üstüne bir de dolar kurundaki artış ile 10.000 TL'nin üzerine çıkan telefon fiyatları eklendi. Sonuç olarak hepimizin canını sıkmaya başlayan rakamlar görmeye başladık.

On binlerce liralık servet dökmeden, 2018 model bir telefona nasıl sahip olacağım diye kara kara düşünüyorsanız, Webtekno bu konuda da yardımınıza koşuyor. Bugün 3500 TL ve altına alabileceğiniz en iyi 2018 telefonunu sizler için listeliyoruz.

Not: 16-21 Aralık 2018'deki fiyatlar baz alınmıştır, içerik sponsorlu değildir.​

10. LG G7 ThinQ:

Son yıllarda akıllı telefon piyasasında durgun günler geçiren LG, G7 ThinQ modeliyle gayet başarılı bir iş çıkardı. Snapdragon 845'ten gücünü alan cihaz, kamera konusunda da iyi cihazlardan biri.

Piyasaya ilk çıktığında rakiplerine göre yüksek fiyatlı kalan G7 ThinQ'nun fiyatları son günlerde biraz daha alınabilir seviyede. Çinli üreticilere alternatif olarak tercih edebileceğiniz LG G7 ThinQ, 3500 TL seviyesinde bir fiyatlandırmaya sahip.

Fiyat Kaynağı: ePttAVM

9. Meizu 16th:

Meizu'nun en iddialı modellerinden 16th, çentiksiz olmasına rağmen oldukça ince çerçeveleriyle birçok kullanıcıda hayranlık uyandırdı. Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı gibi özellikleriyle de her anlamda geleceğin telefonu olarak nitelendirebileceğimiz Meizu 16th, bir süre 3000 TL civarında bir fiyatla satıldı. Şu an ülkemizdeki e-ticaret sitelerinde stoğu bulunmayan cihaz, stoklara geldiğinde muhtemelen yine hızlıca tükenecektir.

Fiyat Kaynağı: Hepsiburada

8. Xiaomi Mi 8:

2018 yılının yaz aylarında piyasaya çıkan Xiaomi Mi 8, her zaman olduğu gibi bu yıl da uygun fiyatına karşılık, sunduğu amiral gemisi seviyesindeki özellikleriyle hepimizin gönlünü kazandı. Qualcomm'un Snapdragon 845 mobil platformundan gücünü alan Xiaomi Mi 8, 6/8 GB RAM seçenekleriyle performans anlamında en güçlü cihazlardan biri konumunda. Çentikli tasarımı da göreceli olarak güzel olan cihaz, DxOMark testlerinden de 99 puan alarak kamera anlamında kesinlikle pişman etmeyeceğini kanıtlamıştı.

Xiaomi Mi 8, ülkemize resmi olarak giriş yaptığında 5000 liraya yakın bir fiyatlandırma ile hayal kırıklığına uğratsa da günümüz itibariyle 2900 lira seviyesinde ithalatçı garantili olarak, 3200 lira seviyesinde ise Xiaomi Türkiye garantili olarak bulmak mümkün.

Fiyat Kaynağı: Hepsiburada (İthalatçı Garantili), Amazon (Xiaomi Türkiye Garantili)

7. Xiaomi Pocophone F1:

Yine Xiaomi tarafından geliştirilen daha uygun fiyatlı Pocophone markasının ilk modeli olan F1, Xiaomi Mi 8 ile benzer özellikler sunsa da plastik arka kasası, Mi 8'de kullanılan OLED ekran yerine LCD kullanılması ve nispeten daha kötü kamerasıyla Mi 8'in bir tık altına konumlandırıldı. Performans anlamında ise yine Snapdragon 845 ile gelen Pocophone F1, kesinlikle Mi 8'i aratmayacaktır.

Pocophone F1'in ithalatçı garantili ve 64 GB depolamaya sahip versiyonu 2600 TL'ye bulunabilirken, 128 GB depolama ve Xiaomi Türkiye garantili versiyonu ise 3200 TL seviyesinde.

Fiyat Kaynağı: Hepsiburada (İthalatçı Garantili), Amazon (Xiaomi Türkiye Garantili)

6. Samsung Galaxy A8 Plus:

Samsung'un orta segment cihazlarından A8 Plus, barındırdığı Exynos 7885 Octa işlemcisiyle yeterli bir performans sunuyor. Kamera anlamında genelde iyi olan Galaxy A serisinin en üstlerinde yer alan bu cihaz, tahmin edebileceğiniz üzere gayet iyi bir kameraya sahip.

Çentikli tasarımlardan hoşlanmayanlar için iyi bir seçim olacağını düşündüğümüz Galaxy A8 Plus, Samsung Türkiye garantili olarak 2769 TL gibi bir fiyata bulunabiliyor.

Fiyat Kaynağı: Amazon

5. Casper Via A3 Plus:

Yerli üreticilerden Casper'ın en üst seviye telefonu Via A3 Plus, gücünü MediaTek'in Helio P60 yonga setinden alıyor. Qualcomm cephesine göre bazı konularda biraz geri kalsa da MediaTek'in bu yonga seti, gösterdiği başarılı performansına ek olarak çeşitli yapay zeka teknolojilerini de barındırıyor.

iPhone X'a benzer tasarımıyla kimileri tarafından eleştirilen, kimileri tarafından da beğenilen Casper Via A3 Plus'ın fiyatları şu an 2516 TL seviyesinde.

Fiyat Kaynağı: Amazon

4. Huawei Mate 20 Lite:

Huawei'nin en yeni cihazlarından olan Mate 20 Lite, barındırdığı Kirin 710 yonga seti sayesinde iyi bir performans sunarken, çeşitli yapay zeka yetenekleriyle de öne çıkıyor. Mate 20 Pro kadar yetenekli olmasa da Mate 20 Lite, fiyatına bakıldığında gayet iyi bir tercih olarak görünüyor. Her ne kadar 3799 TL'lik lansman fiyatı yüksek olsa da Mate 20 Lite, bugün Amazon üzerinden Huawei Türkiye garantili olarak 2383 TL'ye alınabiliyor.

Fiyat Kaynağı: Amazon

3. Honor Play:

Huawei'nin alt markası Honor'un oyuncu telefonu olarak lanse ettiği Honor Play, P20 Pro gibi amiral gemisi seviyesinde cihazlarda bulunan Kirin 970 yonga setinden güç alıyor. 2018 yılının tasarım trendlerini aynen uygulayan Honor Play, uygun fiyata alınabilecek en iyi üst seviye cihazlardan biri.

2799 TL'den ülkemiz piyasasına sürülen Honor Play, döviz kurlarının biraz gerilemesi ve tanıtımın üzerinden birkaç ay geçmesi sebebiyle bugün itibariyle 2199 TL'den satılıyor. Honor Türkiye, yani Huawei Türkiye garantili olarak alabileceğiniz cihaz, oyuncu olmasanız bile en iyi seçeneklerden biri.

Fiyat Kaynağı: Hepsiburada

2. General Mobile GM9 Pro

Son yıllarda yerli üreticilerin de gayet iyi telefonlar ürettiğine şahit olmaya başladık. General Mobile'ın en güçlü cihazı olan GM9 Pro, gücünü Snapdragon 660 mobil platformundan alıyor. Orta-üst seviye telefonların en iyi yonga setlerinden biri olan Snapdragon 660 ile performanstan ödün vermeyen cihaz, kamera konusunda da DxOMark'tan aldığı 90 puan ve tek tuşla video çekme gibi yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Android One projesi kapsamında güncelleme konusunda da üzmeyecek olan GM9 Pro, bugün 1999 TL civarında bir fiyata bulunabiliyor.

Fiyat Kaynağı: İncehesap

1. Xiaomi Mi 8 Lite:

Xiaomi Mi 8'in uygun fiyatlı versiyonu Mi 8 Lite, henüz oldukça yeni bir telefon. Ülkemize de geçtiğimiz ay içerisinde giriş yapan cihaz, Snapdragon 660 mobil platformu sayesinde gayet iyi bir performans sunuyor.

Çentikli tasarımıyla da dikkat çeken cihazın, ithalatçı garantili olarak 1799 TL gibi bir fiyatı bulunuyor. Xiaomi Türkiye garantili ve 128 GB depolama kapasitesiyle almak isterseniz de fiyat biraz daha artıyor.

Fiyat Kaynağı: Hepsiburada

3500 TL'den başladık, 1799 TL'ye kadar azalan fiyata sahip önerilerde bulunduk. Bütçenize göre seçebileceğiniz en iyi modelleri sizlere sunduğumuzu düşünüyoruz, eğer listede yer vermediğimiz ve önerebileceğini cihazlar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Haftaya, yeni bir öneri listesinde görüşmek üzere, takipte kalın..