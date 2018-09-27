EA Games'in efsane serisi Battlefield'ın yeni oyunu Battlefield V'in Açık Beta sürecine girmesiyle beraber, EA Games bir kutlama düzenliyor. Bu kutlama sonrasında Battlefield 1 Premium Pass kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Yılların savaş oyunu serisi Battlefield camiasında büyük bir kutlama düzenleniyor. Battlefield serisinin yeni oyunu Battlefield V'in oynanabilir olmasını kutlamak isteyen EA Games, Battlefield 1 sahibi bütün kullanıcılara 49.99€'luk liste fiyatına sahip (357 TL) Battlefield 1 Premium Pass'i ücretsiz olarak sunuyor.

Battlefield 1 Premium Pass aldığınız zaman, hem şu ana kadar çıkmış DLC'lere hem de ileride çıkacak tüm DLC'leri hiçbir fark ödemeden kullanabileceksiniz. Bununla birlikte her ay 2 tane premium kasaya (silahlar ve görünümleri, tank,uçak, araç kostümleri) ücretsiz bir şekilde sahip olacaksınız.

Battlefield 1: Premium Pass, normal oyuna ek olarak 16 yeni multiplayer haritası getiriyor. Bu yeni gelen 16 harita ile oyundaki harita sayısı neredeyse ikiye katlanıyor. Haritaların dışında 20 yeni silah, yepyeni araçlar, Türk ve Fransız Ordusu ve ek operasyonlar oyuna eklenmekte. Bu mükemmel fırsatı kaçırmamanızı öneririz.

Henüz Battlefield 1 satın almadıysanız dahi bu fırsattan yararlanabileceğinizi hatırlatalım. Tek yapmanız gereken buraya tıklayarak ilgili sayfaya gitmek ve içeriği Origins hesabınıza eklemek olacak.