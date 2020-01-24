Steve Jobs, 36 Yıl Önce Bugün İlk Macintosh’u Tanıttı

Bundan 36 yıl önce, 24 Ocak 1984’te Apple’ın eski CEO’su Steve Jobs, Kaliforniya’da düzenlenen Apple hissedarları toplantısında ilk Macintosh bilgisayarı tanıttı. Apple’ın ilk bilgisayarı olan Macintosh, 9 inç büyüklüğünde siyah beyaz bir ekrana sahipti.

Apple, uzun bir süredir dünyanın en ünlü teknoloji şirketleri sıralamasında en üstlerde yer alıyor. Şirket, geliştirdiği telefon, tablet gibi teknolojilerin yanında bilgisayarları ile de rakiplerinin karşısında ciddi bir güç oluşturuyor.

Apple, bundan tam 36 yıl önce ilk bilgisayarını tanıttı. Apple’ın geliştirdiği ilk bilgisayar olan Macintosh, 24 Ocak 1984’te Steve Jobs tarafından tanıtıldı. Steve Jobs tarafından tanıtılan Macintosh, 7.5 kilogram ağırlığında bir kelime işlemcisi programı, bir grafik paketi ve bir fare ile beraber piyasaya sunuldu.

2.495 dolar fiyat etiketiyle Macintosh’u piyasaya sunan Apple’ın o dönemde en büyük rakibi IBM’di. IBM, 80’li yıllarda kişisel bilgisayar piyasasını elinde tutuyordu. İnsanlar, Apple’ın IBM’in piyasadaki hakimiyetinin üstesinden gelmesi için son şansının Macintosh olduğunu düşünüyordu.

Apple, Macintosh ile IBM'e kafa tutmuştu

Macintosh’un tanıtıldığı etkinlikte Apple’ın o dönemki CEO’su Steve Jobs, Macintosh’u bir çantadan çıkardı. Büyük bir alkışla karşılanan Macintosh, sesli bir mesajla etkinliğe katılanlara hitap etti. Etkinlikte seslendirilen mesaj şöyleydi:

“Merhaba. Ben Macintosh’um. O çantadan çıkmak harika.

İnsanların önünde konuşmaya alışkın olmadığım için ve ilk olarak bir IBM ana bilgisayar ile tanıştığımda düşündüğüm bir özdeyişi sizinle paylaşıyorum: Asla kaldıramayacağınız bir bilgisayara güvenmeyin.

Aslında konuşmaya devam edebilirim. Ama şimdi arkama yaslanıp dinlemek istiyorum. Bu yüzden bana bir baba gibi gelen bir adamı tanıtmaktan gurur duyuyorum: Steve Jobs.”

Macintosh, yaklaşık 70.000 adet satılmıştı

1984 yılında, o dönem için pahallı bir fiyat olan 2.495 dolar fiyatla piyasaya çıkan Macintosh, yaklaşık 70.000 adet satıldı. Apple, Macintosh’u piyasaya sunmadan önce, görkemli reklamlar yapmayı da ihmal etmedi.

Apple, Macintosh’un ardından Macintosh II, Macintosh Classic, PowerBook, Power Macintosh, iMac G3, iBook gibi bilgisayarlar geliştirdi. Bugün MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac mini ve Mac Pro gibi bilgisayarlar ile Apple, en önemli bilgisayar üreticileri listesinde yer alıyor. ABD'li teknoloji şirketinin 2019 yılında 18 milyon bilgisayar sattığı tahmin ediliyor.

Steve Jobs'un 1984'te Macintosh'u tanıttığı etkinliğin videosu: