Uzay Gemisine Benzerliğiyle Dikkat Çeken 370 Bin TL'lik Ev

Singapur merkezli Nestron isimli bir şirket, "Cube 2" olarak isimlendirdiği bir Tiny House (Kompakt Ev) tasarladı. 370 bin TL'lik başlangıç fiyatına sahip olan Cube 2, sahip olduğu teknolojik özellikleri ve yapısıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Son dönemlerde özellikle de internet ortamında konuşulan yeni bir trend var. "Tiny House" (Kompakt Ev) olarak isimlendirilen bu trend, şehirlerin kalabalığından ve karmaşasından sıkılan, maddi durumları elverişli olan insanların isterlerse hareketli isterlerse de sabit bir platform üzerine kurdukları küçük evlerde yaşamlarını sürdürmelerini içeriyor. Her geçen gün biraz daha popülerleşmeye başlayan Kompakt Evler, çoğu zaman benzersiz deneyimler sunuyorlar.

Ufak bir internet araması yaptığınızda, onlarce çeşitte Kompakt Ev modelleri olduğunu görebilirsiniz. Kimi modellerin tekerlekleri bulunuyor ve insanlar, araçlarının arkasına bağladıkları evlerini diledikleri gibi oradan oraya taşıyabiliyorlar. Kimi modellerde ise taşınma imkanı olmuyor ve belirlenen bir konuma inşa ediliyor. Bu evler, mümkün olduğunca küçük olmalarına rağmen tüketicilere sundukları yaşam alanları ile ön plana çıkıyorlar.

Şimdi sizlere, Singapur merkezli Nestron tarafından tasarlanan bir Kompakt Ev'den bahsedeceğiz. "Cube 2" olarak isimlendirilen ve ön sipariş sistemi kapsamında tüketicilere sunulmaya başlanan Cube 2, genel tasarımı ve içerdiği teknolojik özellikleri ile kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Cube 2'ye daha yakından bakalım.

Karşınızda Cube 2

Cube 2, taşınabilir şekilde oluşturulmuş bir Kompakt Ev. Yaklaşık 25 metrekare büyüklüğünde bir yaşam alanı sunan bu Kompakt Ev, bugüne kadar alıştığımız modellerden çok daha farklı bir tasarıma sahip. Cube 2'nin tüketicilere sunduğu en önemli özellik ise yapay zeka destekli bir asistan.

Betonarme bir evde ihtiyaç duyacağınız tüm yaşam alanlarına sahip olan Cube 2, içerisinde mutfak, banyo, tuvalet, oturma ve yatak odası gibi tüm ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde geliştirilmiş durumda. Modern yapısıyla kendisine hayran bırakmayı başaran bu Kompakt Ev, 4 kişilik bir aileye yetecek kadar bir yaşam alanı sunuyor.

Nestron ekibi, ihtiyaçlara göre özelleştirilebilen bu Kompakt Ev'de her detaya büyük bir önem vermiş. Eşyası çok olan insanlar için özel tasarım dolaplar hazırlayan ekip, Cube 2 içerisindeki tüm eşyaları sabitliyor. Böylelikle tüketiciler, ev hareket halinde olsa bile keyif çatmaya devam edebiliyorlar. Ayrıca Cube 2, tavanının bazı yerlerinde pencerelere sahip. Böylelikle bir yandan Güneş ışığından faydalanılıyor diğer yandan da yaklaşık 25 metrekarelik bu yaşam alanının daha ferah bir yapısının olması sağlanıyor.

Nestron, Cube 2'nin tüm detaylarını mümkün olan en iyi şekilde tasarlamaya çalışmış. Bu Kompakt Ev'in içerisine en uygun lokasyonlarda aydınlatmalar ekleyen ekip, böylelikle evin ambiyansını değiştiriyor. Ayrıca Cube 2'nin belki de en dikkat çekici yanı, bu evin tüm kontrolünün "Canny" isimli bir yapay zeka destekli asistan sayesinde sağlanabiliyor oluşu.

Tüm bu özelliklere sahip olan ve gerek iç gerekse dış tasarımıyla sizleri bir uzay gemisinin içerisinde hissettirecek olan Cube 2'nin fiyatı yaklaşık 52 bin dolardan, yani yaklaşık olarak 370 bin TL'den başlıyor. Tüketiciler, ihtiyaçları doğrultusunda bu Kompakt Ev üzerinde özelleştirmeler de yapabiliyorlar. Elbette bu özelleştirmeler, beraberinde ek maliyetler çıkarıyor.