3B Yazıcıyla Karmaşık Yapay Damar Ağları Üretildi

3 boyutlu yazıcıyla organ üretilebiliyor ancak bu organları başarılı bir şekilde çalıştırabilmek için damar alt yapısına da ihtiyaç duyuluyor.

Yaptıkları çalışmalar sayesinde biyomühendisler, 3 boyutlu yazıcılar ile organ ve doku üretmeye her gün bir adım daha yaklaşıyor. Bu doğrultuda biyomühendislerin organ yetmezliklerinden kaynaklı ölümlere en büyük çareyi ortaya koyması bekleniyor.

Vücudumuzun işlemesinde neredeyse en büyük rolü oynayan damarlar, kanımızın vücudumuzun her yerinde bulunan dokulara ulaşmasını ve bu dokuların canlılıklarını korumasını sağlıyor. Ne var ki damarlar, tek bir ip gibi basit yapılar değil. Karışık hâllere gelebilecekleri gibi tek damardan birçok damara dönüşüp içinden çıkılması çok daha zor hâle gelebiliyor.

Texas'ta bulunan Rice Üniversitesi ve Washington Üniversitesi ortaklığında yürütülen çalışmalar sonucunda 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle karışık damar yapıları/ağları üretildi. Vücudumuzun; kan, hava, lenf ve diğer gerekli maddelerinin doğal geçiş yollarını taklit eden bu damarlar, özellikle yapay organların nakli sırasında fazlasıyla önemli bir yer tutacak.

İnsan dokusunu çoğaltmada konusunda bilim insanları yıllardır, dokuya besin ve oksijeni ulaştırmanın ve dokuda oluşacak atığın nasıl giderileceğinin bir yolunu bulmak için mesai harcıyorlardı. İnsan vücudu bu işlemi gerçekleştirmek için damar ağları kullanıyor ancak o düzeyde yumuşak ve sağlam bir maddeden aynı ağı taklit etmek bilim insanları için fazlasıyla zordu.

3 boyutlu yazıcı teknolojisyle bu ağlar başarılı bir şekilde taklit edildi ve yapay organ kullanımının önündeki bir sorun daha kalkmış oldu.