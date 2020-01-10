Araştırmacılar, Kolonileşmeyi Kolaylaştıran Bir Yol Keşfetti

RMIT Üniversitesi'nden araştırmacılar, 3D baskı için kullanılan bazı metal alaşımlarında meydana gelen önemli bir soruna çözüm buldu. Çözüm sayesinde materyaller çok daha güçlü ve dayanıklı hâle geldi.

Günümüzde 3D baskı teknolojisi; bilim, endüstri ve diğer birçok alanda yoğun bir şekilde kullanılıyor. Gelecek yıllarda daha da önem kazanacak bu teknoloji, belki de uydumuzda veya herhangi bir gezegende kolonileşmenin en önemli adımlarından birini attırabilir.

Ne yazık ki 3D baskı teknolojisinin günümüzdeki durumu, uzay kolonilerini görmeye başlamamız için yeterli değil. Bu teknolojide bulunan sorunlara bir örnek ise kullanılan materyallerde, özellikle bazı metal alaşımlarında ortaya çıkıyor. Bu tür materyallerin iç yapılarının organize edilmesi konusunda belli şeylerin çözülmesi gerekiyor.

3D baskı materyallerindeki önemli bir sorun çözüme kavuştu:

Bahsettiğimiz türden 3D bastırılmış alaşımlar, genellikle uzun taneli kristallerden meydana geliyor. Bu da onların üretim sürecinde çatlamalarına neden olabiliyor. 3D baskıda meydana gelen bu sorunun önüne geçmek isteyen RMIT Üniversitesi’nden araştırmacılar, sorun için olası bir çözüm buldular.

Araştırmacılar, bu problemi çözmek için ultrasonik titreşimlerden yardım alacaklar. Bu çözüm, özellikle günümüzde başlıca hava aracı üretiminde kullanılan titanyum alaşımı gibi denizcilik ve petrol endüstrisinde kullanılan nikel temelli üstün alaşımlar için işe yarıyor.

Araştırmacılar, 3D baskı gerçekleşirken bu alaşımlara ufak ufak ultrasonik dalgalar gönderdi. Sonuç olarak gönderilen bu dalgaların bahsedilen metal alaşımların iç yapılarında büyük bir farka yol açtığı görüldü. Yapılan çalışmalar sonrasında metal alaşımların çok daha organize bir iç yapıya sahip oldukları ortaya çıktı.

Alaşımlarda daha iyi durumda olan bir iç yapı, bu işleme uğramayan alaşımlardaki çatlama sorununu ortadan kaldırdı. Ayrıca ekip, yeni alaşımların gücünü test ettikleri zaman bu alaşımların diğer alaşımlardan %12 daha güçlü olduklarını keşfetti.

Araştırmacıların çözümleri yalnızca iki alaşım için geliştirilmiş olsa da daha birçok metal alaşımında da bu çözümün işe yarayabileceğine inanılıyor. Ekip, paslanmaz çelik, alüminyum ve kobalt alaşımları gibi birçok ticari metalin bu çözümden faydalanabileceğini söylüyor.

Yeni çözüm, uzay görevleri için önemli olabilir:

3D teknoloji dünyamızda yaygın kullanım alanlarına sahip olabilir. Peki bu teknoloji Ay yüzeyi gibi yer çekimsiz ortamlarda nasıl iş çıkaracak? NASA, 3D baskı teknolojisini uzun zamandır geliştirmeye çalışıyor. Ajans, sıfır yer çekimi etkisindeyken 3D baskı yapabilmenin yollarını araştırıyor.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 3D baskı yapabilmek istiyor. Böylece Dünya’dan götürülecek ufak tefek ama önemli parçalar istasyonda direkt olarak bastırılabilir olacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yanı sıra NASA, Mars veya Ay gibi uzun süreli uzay keşiflerinde kullanılabilecek 3D baskı teknolojisinin de peşinden koşuyor. Böylece gidilen yerlerde barınak yapılabilecek ve aynı şekilde herhangi bir önemli parça Dünya’nın desteği olmadan orada üretilebilecek. Araştırmacıların yaptıkları yeni ve güçlü alaşımlar sayesinde çok daha dayanıklı hâle getirilen 3D baskı, gelecekte gerçekleşecek uzay görevleri için de oldukça değerli olabilir.