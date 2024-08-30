Hindistan, İzlanda, Çin gibi bazı ülkelerin yaya geçitlerinde 3D şeritler var. Peki bu şeritlerin amacı tam olarak ne?

Yaya geçidi ihlalleri için cezalar olmasına rağmen dünyanın dört bir yanından pek çok sürücü hâlâ yaya geçitlerinde, yayaların hayatını riske atabiliyor.

Bunun için bazı ülkelerde harekete geçildi ve yaya geçitlerine basit ama etkili bir şey eklendi. 3D yaya şeritleri.

Yaya güvenliğini artırmak için kullanılıyor.

3D yaya geçidi şeritleri, yola özel bir teknikle çizilerek sürücüler için 3 boyutlu bir illüzyon yaratıyor. Yaya geçidi, yoldan yüksekmiş gibi görünüyor ve sürücülerin dikkatini çekerek hızlarını düşürmelerine sebep oluyor.

Çoğunlukla trafiğin fazla olduğu yerlere, okul çevrelerine ya da yayaların yoğun olduğu yerlere yapılıyor. Tabii bunları öyle her yerde göremeyiz. Kullanan ülkelere bir göz atalım.

3D yaya geçitlerini kullanan ülkeler:

İzlanda

Hindistan

Çin

Birleşik Krallık

Fransa

ABD

Gürcistan

Yeni Zelanda

Olumsuz görüşler de var.

3D çizgilere karşı genel tepki olumlu olsa da araçların aniden fren yapma riski olduğunu savunup güvenlikten endişe duyanlar da var tabii. Ancak bu işaretleri hayata geçiren şirketler ve konseyler, işaretlerin olduğu yere ulaşıldığında hafif eğik göründüğü için ani fren riskine yol açmadığını savunuyor.

Şu an bu çizgiler sadece bazı ülkelerin, bazı bölgelerinde var. Hatta kimi yerlerde alışıldığı için sürücüler orada o çizgilerin olduğunu bilerek hareket edebiliyor. Yine de dikkat çekici bir şey olduğu aşikâr.

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