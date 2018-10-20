Silahlı İnsansız Hava Aracı Akıncı, göklere uçmaya biraz daha yakın. 4.5 ton taşıma kapasiteli Akıncı'nın kanatları takıldı.

Ülkemizde son yıllarda ABD gibi dış ülkelerden istenen destek sağlanmadığı için yerelleşme süreci hızlandırıldı. “Kötü komşu insanı ev sahibi yapar” atasözü üzerine geniş bir yerlileşme sürecinin devam ettiği bu günlerde bir haber de Akıncı İHA’lardan geldi. Silahlı İnsansız Hava Aracı Akıncı’nın kanatlarının takıldığını bildiren Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okyay’ın da tesisleri ziyaret ettiğini belirterek teşekkürlerini sundu.

Akıncı SİHA’lar Dünyanın Gözdesi Olacak

Ülkemizde silahlı ve silahsız olacak şekilde üretilen insansız hava araçlarının son temsilcilerinden Akıncı, 1 tonu faydalı yük olacak şekilde 4.5 ton yük taşıyabilecek. Bu taşıma kapasitesi sayesinde daha güçlü ve daha ağır füzeleri taşıyabilecek Akıncı, Roketsan’ın SİHA’sı Bayraktar ile beraber göklerde gezerek fark ettiği teröristleri imha edecek.

Savunma sanayiinde yeni projelerle gelmeye devam eden ülkemiz, terörle mücadele kapsamında en az zayiatı vermek adına insansız kara ve hava araçlarına önem veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ABD’den uzun süre İHA satın almak istediğini, ancak ABD’nin her seferinde bu talebi geri çevirdiğini belirtmişti. “Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı” diyen Erdoğan, ülkemizde üretilen tamamen yerli İHA ve SİHA’ların üretilmesinin ardında bu olayın büyük payı olduğunu belirtti.

Türkiye, ürettiği İHA ve SİHA’ları kendi savunmasında kullanırken, diğer ülkelerden de düzenli olarak sipariş alıyor.