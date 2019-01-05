BTK'den elde edilen verilere göre, ülkemizdeki 4.5G abone sayısı, 3G'lilerin sayısını 8'e katladı.

Telekomünikasyon sektöründe artık gözler 5G'ye çevrilmiş durumda ve herkes merakla bu yeni teknolojiyi bekliyor. 5G altyapı çalışmaları hızla devam ederken ülkemizde 4.5G kullanım oranları da hayli artmış durumda ve 4.5G'den 5G'ye geçisin, 3G'den 4.5G'ye geçişten çok daha hızlı olacağı düşünülüyor. bu düşüncenin en büyük sebebi ise 5G teknolojisinin çok daha fazla şey vadetmesi.

BTK raporlarına göre geçtiğimiz yılın eylül ayı sonu itibarıyle 3G abone sayısı 8,7 milyona geriledi, 4,5G abone sayısı ise 69,3 milyona yükseldi. Yine BTK'dan gelen verilere göre, Türkiye'de makineler arası iletişim (M2M) aboneleri de dahil, toplam 80 milyon 637 bin 671 mobil abone bulunuyor.

3G ve 4,5G ile bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 60 milyon 834 bin 927 olurken, sadece 4,5G ile bu hizmetleri alan mobil genişbant abone sayısı 42 milyon 75 bin 427. Aynı dönemde kullanılan toplam mobil internet kullanım miktarı ise 842 bin 208 terabyte. Bu kullanım miktarı içerisinde 822 bin 773 terabyte'lık kullanımı ise 4.5G aboneleri gerçekleştirdi.