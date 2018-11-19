4. Akdeniz Bilişim Zirvesi, 8 Aralık'ta Antalya'da

Akdeniz’in en büyük bilişim etkinliği olarak konumlanan ve yaklaşık 2500 katılımcıyı ağırlamayı hedefleyen Akdeniz Bilişim Zirvesi bu yıl 4. kez düzenleniyor.

Piksel Akademi tarafından organize edilen bu dev etkinlik, önceki yıllarda olduğu gibi yine bilişimin odağındaki en iyi konuşmacılara yer veriyor. Ulusal çaptaki en büyük etkinliklerden biri haline gelen organizasyon geçen yıl 1200 sektör profesyoneli, 800 öğrenci ve akademisyen, 200 özel konuk ağırlamıştı. Bilişim dünyasında oldukça ses getiren ve her yıl merakla beklenen etkinlik,bu yıl yine takipçilerini oldukça heyecanlandırıyor.

Bu yıl “Akdeniz Bilişim Zirvesi 2018” adı verilen etkinlik 8 Aralık Cumartesi günü Antalya Mimar Sinan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Etkinliğin sosyal medya hesapları ve web sitesinden açıklanan tarihin ardından sponsorlar ve konuşmacıların isimleri de merakla beklenmeye başlandı. Her yıl sır gibi saklanan konuşmacılar; geleneksel olarak 15 Kasım tarihinden, etkinlik gününe kadar açıklanıyor. Etkinlik; henüz konuşmacıları açıklanmadan tüm biletleri hızlıca tükenen nadir organizasyonlar arasında yer alıyor. Bu yılki etkinlikte Robot sunucu, Robot dans gösterisi ve ulusal çapta birçok konuşmacı yer alacak.

Kepez Belediyesi, TBD Antalya Şubesi, ATSO, Antalya Bilim Üniversitesi ve Antalya Teknokent gibi kamu kuruluşlarının desteğinin yanı sıra, Mektebim Okulları Ana sponsorluğunda, Akınsoft- Akın Robotics, Hasvet ve Paloma Hotels altın sponsorluğunda gerçekleşiyor. Akdeniz Bilişim Zirvesi bölgedeki kamu yararına düzenlenen ücretsiz en büyük etkinlik olma özelliğini 2018 yılında taçlandırıyor.

Teknoloji ve bilişimde farkındalık mottosuyla yola çıkan Piksel Akademi, etkinliği konferans havasından çıkarıp bir bilişim festivaline dönüştürmeyi hedefliyor. Etkinlikte bu yıl 12 konuşmacı, bir panel ve gelecek vaad eden bilişimcilere yer verilecek. Akdeniz Bilişim Zirvesi için kayıtlar akdenizbilisimzirvesi.com üzerinden online ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Organizasyon Komite Başkanı Emrah KOZAN, zirve ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bilişim dünyası ve bilişim ekonomisi artık dünyanın en önemli odağı haline geldi. Son dönemde yaşadığımız ekonomik dar boğazın tek çıkış yolu bilişim alanında global projeler üreterek bu dünyada güçlü bir varlık göstermek olacaktır. Biz her etkinliğimizde ciddi bir bilişim farkındalığı yakaladık, bundan sonraki hedefimiz yeni projelerin ve girişimlerin oluşmasını sağlamak. Son dönemde ciddi bir bilişimci göçü mevcut, bunun en büyük nedeni gençlerimizi ve yetenekli bilişimcileri istihdam edemememizden kaynaklanıyor. Sektördeki arkadaşlarımıza, iş verenlerimize ve kamuya gerçek kalkınma ancak bilişim ekonomisinden pay alarak oluşacaktır, gerçeğini hatırlatmak istiyoruz”

“Piksel Akdemi ailesi olarak biz, ülkemizin bilişim alanında farkındalığını ve varlığını arttırmanın milli bir görev olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden Akdeniz Bilişim Zirvesi’ni ücretsiz ve genel katılıma açık bir şekilde organize ediyoruz.” Bilişime gönül veren, merak eden, geleceği görmek isteyen herkes davetlimizdir.” dedi.

Organizasyon Komite Başkan Yardımcısı ve Piksel Akademi Kurucularından Raifhan Aydın ise “ABZ2018 sektör profesyonellerinin, akademisyenler ve öğrencilerin ücretsiz olarak katılabileceği bir zirvedir. Katılımcılarımızın bilişim alanında en son teknolojileri ve dünya trendlerini yakalayabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Önceki yıllarda düzenlediğimiz etkinlikler ile, bu ihtiyaçları ve sonuçları etkili bir şekilde gözlemlemenin verdiği güç ile 4. Akdeniz Bilişim Zirvesi’ni düzenliyoruz. Bu anlamlı ve zorlu yolu, bilişimde farkındalığı ve yatırımı yakalamak adına yürüyoruz. Her yıl daha da büyüyerek, destek ve katılım alarak ilerliyoruz. Destek veren ve aramızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz.” dedi.