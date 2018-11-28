4 Askerin Canına Mal Olan Helikopter, TSK'dan Kovuluyor

Edinilen bilgiye göre TSK, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleşen helikopter kazasının ardından kazaya neden olan UH-1 tipi helikopterin TSK envanterinden çıkarılmasını planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleşen ve Türkiye’yi yasa boğan helikopter kazasında 4 askerimiz şehit olmuş, bir askerimiz de ağır yaralı olarak kurtulmuştu. Söz konusu kazanın ardından UH-1 tipi helikopterin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki varlığı sorgulanmaya başladı.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki helikopter filosunda görev alacak genç pilotların eğitimi ve pilot adaylarının tecrübe uçuşlarını gerçekleştirdiği UH-1 tipi helikopter, 2020 yılında TSK envanterinden çıkarılması planlanıyor.

UH-1’lerin envanterden çıkarılmasının ardından yerini Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve üretilen T-625 Genel Maksat Helikopteri ve Sikorski’lerin alması bekleniyor. T-625 Genel Maksat Helikopteri’nin test uçuşları Eylül ayında başlamıştı.