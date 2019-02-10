Aylık abonelik sistemine dayalı müzik servisi platformu Apple Music, bugün için 4 aylık ücretsiz üyelik fırsatı sunuyor.

Ortamda çalan müziği cihazınızın mikrofonu ile dinleyip sunucularına aktaran ve bu sayede hangi müziğin çaldığını tanımlayan Shazam, ismini bilmediğimiz ama sevdiğimiz müziklerin adını öğrenmek için mükemmel bir çözüm yolu oluyordu. Apple'ın geçtiğimiz yıl içerisinde müzik tanımlama servisi Shazam'ı satın almasıyla Shazam, Apple platformuyla bütünleşik hâle gelmişti.

Bu gece gerçekleşecek olan 2019 Grammy Ödülleri'ndeki şarkılardan birisini Shazam'layan kullanıcılar, 4 ay boyunca geçerli Apple Music üyeliğine ücretsiz olarak sahip olacaklar. 2019 Grammy Ödülleri'ni evden takip edecekler için Apple uygulama mağazası App Store'da:

“Evdeki izleyiciler, ödül gösterilerinden şarkıların isimlerini bulmak ve bu doğrultuda Apple Music'ten özel bir teklifin (4 aylık ücretsiz kullanım) kilidini açmak için canlı yayın sırasında herhangi bir noktada Grammy Ödüllerini Shazam'layabilirler."

Müzik dinleyebilmek için kendinize bir platform arıyorsanız Apple sunduğu bu fırsat sizin için kaçırılmaz nitelikte olacaktır. Apple Music'ten 4 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanabilmek için Türkiye saati ile 10 Şubat'ı 11 Şubat'a bağlayan gece (bu gece) saat 03.00'da canlı yayına başlayacak olan 2019 Grammy Ödülleri'ndeki şakıları Shazam'lamanız yeterli.

2019 Grammy Ödülleri Türkiye'de Power TV üzerinden canlı yayınla izlenebilecek.