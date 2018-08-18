Sızıntı: 4 Kameralı Motorola One'da Android Pie Olmayacak

Çin'in en prestijli sertifika programlarından biri olan TENAA'dan sızdırılan belge, cihazın teknik özelliklerine dair yeni bilgiler verdi. Android Pie ile kutusundan çıkması beklenen cihaz, Android 8.1 Oreo'ya sahip olacak.

Henüz hakkında resmi açıklamalar bulunmasa da Motorola One’a dair sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Geekbench’te yayınlanan habere göre cihazın Snapdragon 625 yonga setine sahip olacağını söylemek mümkün. Motorola P30’un global versiyonu olarak çıkması beklenen Motorola One varyasyonları hakkında yeni bilgiler ise cihazın batarya kapasitesi konusunda soru işaretleri bırakıyor.

Çin’in resmi sertifika programlarından biri olan TEENA’dan sızdırılan bilgiler incelendiğinde Motorola One XT1941-2 kodlu cihazın 5.88 inç, 19: 9 ekrana ve 1520x720px çözünürlüğe sahip olacağı görülüyor. Motorola One Power ise 6.2 inç ekrana sahip olacak. Cihaz varyasyonları konusunda da bilgiler veren belge, 3GB, 4GB, 6GB RAM opsiyonları ve 32GB, 64GB, 128GB’lık depolama alanı seçeneklerini işaret ediyor.

4 kamerası bulunan cihaz, 13 MP’lik birincil arka kameraya ve 8 MP’lik ön kameraya sahip olacak. Diğer yardımcı kameralarla ilgili bilgilere henüz ulaşmak mümkün değil. Sızdırılan belgenin en dikkat çeken noktası ise cihazın batarya kapasitesinin beklenen düşük olması üzerine oluyor. İki Motorola One’ın da 3.780mAh’lık bataryaya sahip olacağı düşünülürken Moto One, TEENA’ya göre yalnızca 3.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Android 8.1 Oreo ile kutusundan çıkması beklenen cihaz, 149.9×72.2×7.9 mm boyutlarında ve 162 gram ağırlığında olacak.