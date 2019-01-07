Twitter’da Retweet Rekoru Kıran Tweet: Tam 4 Milyon

Japon iş adamı Yusaku Maezawa’nın Twitter paylaşımı tam 4 milyon kez retweet edilerek tüm zamanların en çok retweet edilen paylaşımı unvanını eline geçirdi.

Japon milyarder Yusaku Maezawa, Japonya’nın en büyük çevrimiçi mağazası olan Zozotown’ın sahibi. Maezawa’nın 5 Ocak tarihinde attığı tweet, tüm zamanların en çok retweet edilen gönderisi oldu.

İş insanı gönderisinde, kendisini takip eden ve tweetini retweetleyenler arasından seçilecek 100 kişiye 100 milyon yen (yaklaşık 5 milyon TL) paylaştıracağını açıkladı.

Japon milyarder daha önce de Elon Musk’ın SpaceX roketinin ilk Ay çevresi turunun tüm biletlerini alarak adını duyurmuştu. Maezawa’ya bu yolculuğunda sanatçılardan oluşan bir ekip eşlik edecek.

Japon iş adamı bu durumun kendisine reklam olarak döndüğünü de gizlemiyor. Daha önce mobilyacı olarak bilindiğini söyleyen Maezawa, “Artık bunu ‘Ay’a gidecek olan Maezawa’ olarak güncellediklerini” söylüyor. 3.8 milyar dolar serveti bulunan iş insanı, Japonya’nın en zengin 13. insanı.

Daha önceki rekor ise Carter Wilkerson adlı kullanıcıya aitti. Amerikan fast food zinciri Wendy’s’e bir tweet atan kullanıcı, bir senelik bedava nugget için kaç retweet gerektiğini sormuştu. Wendy’s ise “18 milyon” cevabını vermişti. Daha sonra viral olan bu tweetin 18 milyon retweete ulaşması için internet adeta seferber olmuş ve pek çok ünlü kişi ve şirket de bu tweeti retweet etmişti. Bu gönderi yaklaşık 3 milyon retweet almıştı.