1 Eylül sabahında, sadece 4 saatlik bir zaman dilimi içerisinde 35 kat değerlenen AurumCoin, bütün dikkatleri üzerine çekti. Asıl dalgalanmanın saat 09.00 sularında yaşandığı kripto para şu an 1780 dolardan alıcı buluyor. Peki nedir bu AurumCoin, neden böyle değerlendi?

Kripto para piyasalarında ani dalgalanmalara hazırlıklı olmak gerekiyor. 2018 yılı boyunca ispatlanan en büyük şey, bu suların her zaman fırtınalı olacağıydı. Yani kurtulmak için gemiyi çok iyi kullanmak, gelen dalgaların yönünü de iyi bilmek gerekiyor. Size her zaman piyasa da dikkat çeken bu beklenmedik, tuhaf dalgalanmaları bildiriyoruz.

Bu sabah erken saatlerde başlayan öyle bir dalgalanma oldu ki, daha önce kripto para piyasaları için grafiklere göz attıysanız böylesini görmemişsinizdir. AurumCoin adındaki bir kripto para birimi sabah 06.00 sularında 50 dolar civarındayken, saat 09.00’a kadar 300 doların üzerine çıkıp 222 dolara geriledi. CoinMarketCap verilerine göre saat 09.04’te başlayan yükseliş dalgası 09.14’te son bulduğunda Aurum’un fiyatı 06.00’daki fiyatına göre 35 kat birden artmış, 1780 dolara ulaşmıştı.

Bu inanılmaz yükselişin grafiğini aşağıda görebilirsiniz:

AurumCoin, uluslararası ekonomide her yerde geçerli olan nadir madenlerden altına bağlı olan bir kripto para. Aurumcoin’in 1 adeti her zaman 1 gram altına eşdeğer. AU simgesiyle altın elementine göz kırpan kripto paranın; Zürih, Londra, Singapur, New York, Toronto ve Hong Kong’da depolanan altınlara bağlı olduğu söyleniyor.

AurumCOin şirketinin merkezi ise Porto Riko açıklarındaki küçük bir ada ülkesi olan Anguilla'da bulunuyor. Yatırımcıları, AurumCoin’lerini istedikleri anda altına çeviriyorlar. AurumCoin’e sahip olmak, altın üzerine kurulan bir değer anlayışı olduğu için güvenceli bir yatırım aracı gibi algılanabilir. AU 1 dolara düşse bile yatırımcı her zaman 1 gram altına sahip oluyor. Bu finansal dengenin sağlanamayacağına yönelik yorumlar da yapılıyor. Bazı kripto para uzmanlarına göre ve forum sitelerinden hereketle AurumCoin'in sahte bir girişim olduğuna diar şüpheler var. Bu içerikler sabah saatlerinde yaşanan ani yükselişten önce girildiği için yeni haberleri beklemek gerekiyor.

AurumCoin’in sabah saatlerinde yaşanan yükselişinin arkasında, büyük bir boğanın kripto paraya aynı anda yaptığı yüklü bir yatırım olabilir. Çıkışı 2014 yılına dayanan AurumCoin, bu süre zarfında altyapısını geliştirip ABD borsalarından birisinde listelenmeye başladıysa ani yatırımlar alarak bir anda yükseliş kaydetmiştir. Eğer farklı bir nedeni varsa, bunun da yakında ortaya çıkacağı düşüncesindeyiz.

