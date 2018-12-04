Daredevil'in Senaristinden 4. Sezon İptali Açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Daredevil'in Netflix dördüncü sezonunun birden bire iptal edilmesinin yankıları sürüyor.

Netflix'in Daredevil'i iptal etmesi, hayranları olduğu kadar dizinin yapım ekibini de şaşırttı. Daredevil'in yeni sezonu için taslak çalışmalarına başlayan yazar Tamara Bencer - Wilkinson, uzun vadede Marvel sinematik evreninin Netflix'teki sonunun hazırlandığını söyledi.

Wilkinson, haberi aldıklarında 4. sezonun taslağını Netflix'e gönderdiklerini ve Netflix'ten geri dönüş beklediklerini belirtiyor. Özellikle üçüncü sezonun başarısının ardından dizinin iptal edilmesine çok şaşırdıklarını belirten Wilkinson şunları söyledi:

"Diziye gelen incelemeler o kadar olumluydu ki 'İptal etmelerine imkan yok!' diye düşünüyordum. Netflix bu kararı alırken ne düşündü bilemiyorum ama başarısız olamayacak kadar devasa bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

İşin ilginç tarafı Netflix, tıpkı izleyicileri olduğu gibi yapım ekibini de iptal sebebi hakkında bilgilendirmemiş. Neticede iş dünyası olduğu için profesyonel yaklaşmak ve projenin ellerinden kayıp gidişini izlemek zorunda kalmışlar. Dizinin yapım ekibinden Sam Ernst de geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet ile duvalarının 4. sezonun taslağı ile dolu olduğunu ve hayranların izlemesini istedikleri çok şey olduğunu üzülerek belirtmişti.