4 Yeni Pixel Cihazının İsimleri Ortaya Çıktı

Till Kottman, attığı tweet'te Google'ın Pixel Watch cihazının kodadının Medaka olabileceğini iddia etti.

Google, çıkardığı ürünlerine balıklardan türetilmiş adlar veriyor. İsviçreli bir Twitter kullanıcısı Android Open Source Project (AOSP) sitesinde Google’ın çıkaracağı iki yeni cihazın adını keşfetti. Kullanıcıya göre ürünlerin adı Salmon (Somon) ve Medaka olacak. Bu bilgiyi ortaya çıkaran Till Kottman, attığı tweet’te Medaka’nın Pixel Watch’a verilecek isim olduğunu iddia etti.

Yukarıdaki bu iki isme ek olarak “Bonito” ve “Sargo” da eklenince, arama devinin çıkaracağı dört cihazın isimlerini biliyor olabiliriz. Bonito ve Sargo’nun, Pixel 3 Lite ve Pixel 3 Lite XL olması bekleniyor. Bazı spekülasyonlara göreyse bu iki isim Pixel 4 ve Pixel 4 XL’a ait.

Eğer Pixel Watch’un çıkışını göreceksek bile, bu Google’un Pixel Watch’larda kullanacağı Wear OS sistemini Apple Watch ve Galaxy Watch ile yarışabilecek kadar geliştirdiğinde mümkün olur. Google, WearOS’u geliştirebilmek için, Fossil’den 40 milyon dolar değerinde inovatif akıllı saat IP’si satın aldı.

Bundan birkaç gün sonra Alphabet, FDA’den elektrokardiyogram tarayıcının onayını aldı. Yani, WearOS’un ana özelliklerinden bir tanesi ECG gözlemleme olabilir.