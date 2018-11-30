40 Yılda 5 Sergi Açan, Ancak Hiçbir Eser Satamayan Sanatçı

Erzurum'da 40 yılı aşkın süredir yağlı boya, oymacılık, kuru kalem ve ahşap yakma üzerine eserler yapan Canip Cihangir, henüz siftah bile yapamadığını açıkladı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik ve Görsel Sanatlar Bölümü mezunu Canip Cihangir, yaklaşık 40 yıldır sanatın çeşitli dallarıyla uğraşarak eserler üretiyor. Bugüne dek toplamda 5 sergi açan ve yüzlerce farklı eserini satışa sunan Cihangir, bugüne dek siftah yapamadığını açıkladı.

Bir sergisinde, öğrencilerinden birinin yaptığı bir eseri sergisine koymasını istediğini belirten Cihangir, "Eser aslında sergiye koyulacak kalitede değildi. Ancak hatırı kalmasın diye sergiye aldım. 40 yılda sergilerimde satılan tek eser onun yaptığı eser oldu." diye konuştu.

Eserlerinin 100 TL ile 2000 TL arasında değişen fiyatlara sahip olduğunu belirten Cihangir, özellikle ahşap yakma sanatında ülkenin nadir sanatçılarından olduğunu belirtti. Eserlerinin ilgi görmemesinden duyduğu derin üzüntüyü paylaşan sanatçı, "Ya ben eserlerimi anlatamadım ya da insanlar anlayamadı." diyerek sanatına devam edeceğini belirtti.

Cihangir, sözlerini şöyle noktaladı:

"Emekli maaşı ile geçiniyorum. Yaptığım eserleri satamayınca yüzlercesi elimde birikti. Ben de eşe, dosta hediye ettim. Sanatımı çok sevdiğim için bırakmayı hiç düşünmüyorum. Eserlerimi satamasam da sanatçı yetiştirmeye devam edeceğim."