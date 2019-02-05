Oyuncu Telefonu Nubia Red Magic Mars Neler Sunuyor?

Akıllı telefon pazarının daha niş bir kitleye hitap eden kolu olan oyuncu telefonlarından Nubia Red Magic Mars, umulanı verebiliyor mu?

Akıllı telefon pazarı, kendi içinde niş bir kitleye hitap eden oyun telefonlarını yarattı. Oyun telefonu pazarına ilk giriş yapan firma, oyun aksesuarları üretmesiyle tanınan Razer oldu. Razer’ın ardından da Asus, ROG telefonunu duyurdu.

Oyun telefonundan beklenen şeyler genellikle gösterişli, güçlü, hızlı ve tabii ki pahalı olması. Ancak ZTE’nin alt markası Nubia, oyun telefonu pahalı olur algısını yıktı, Razer Phone 2’nin 799 dolar ve Asus ROG Phone’un 899 dolarlık fiyatına karşılık 399 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıktı. Peki nedir bu Nubia Red Magic Mars?

Oyuncu Tasarımı

Oyun telefonunun “oyuncu” görünümüne sahip olmasını bekliyorsanız Red Magic Mars bunu kesinlikle karşılıyor. Başka neler bulunuyor peki? Telefonun sağ tarafında, tıpkı ROG Phone’da olduğu gibi iki adet buton bulunuyor ve nişancı oyunlarında kontrolcü gibi kullanılabiliyor. Ayrıca telefonun arkasında bulunan LED ışıklandırma telefon şarjdayken, telefonunuz çalarken veya oyun modundayken aktif oluyor.

Saf Android

Nubia Red Magic Mars’ta asla kullanmayacağınız ve telefon hafızasında yer kaplayan Android uygulamaları bulunmuyor. Telefondaki tek modifikasyon, cihazı bir mini oyun konsoluna çeviren oyun modu. Ayrıca, telefonu yüksek performans ve rahatsız etmeyin moduna alabileceğiniz butonlar bulunuyor. Bu sayede oyun oynarken dikkati dağıtan bildirimlerle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.

Donanım

Qualcomm Snapdragon 845 kullanan telefonun 6GB RAM/64GB dahili depolama, 8GB RAM/128GB dahili depolama ve 10GB RAM/256GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor.

Oyun Deneyimi

Oyunu deneyimi genel olarak Snapdragon 845'li bir cihazdan beklenen seviyede ve buna ek olarak ciddi bir performans sunmuyor, ayrıca bu durum oynadığınız oyuna göre değişiklik gösteriyor. Tabii burada, ortalama üstü ve ortalama telefonlarla da benzer deneyimler yaşanabilirken neden oyun telefonu seçilsin sorusu ortaya çıkıyor.

Nvidia, kendi süper güçlü tabletini çıkardığında bazı geliştiricilerle anlaşmış ve sadece Shield tabletlerde çalışabilecek oyunlar geliştirmelerini istemişti. Belki de Razer Phone, ROG Phone ve Nubia Red Magic’in de yapması gereken budur.

Telefonun Eksiklikleri

Nubia Red Magic’e ilk olarak bir akıllı telefon ardından bir oyun cihazı olarak bakıldığında, telefondaki bariz eksiklikler göze çarpıyor.

İlk olarak telefonun ekranı soğuk ve donuk bir görünüme sahip. LCD ekranın alt kısmındaki butonların etrafında da sarımsı bir renk tonu bulunuyor. Kamerası ise günümüz telefonlarıyla rekabet edebilecek düzeyde kesinlikle değil.

Satın Alınır mı?

Telefon, diğer oyuncu telefonlarına göre daha ucuz olsa da henüz ülkemizde satışı bulunmuyor, belki ilerleyen zamanlarda Türkiye’de de raflardaki yerini alır. Ancak yine de satın alınır mı sorusunu cevabı olarak ille de oyuncu telefonu istiyorum ısrarınız yoksa öncelikli seçenekleriniz arasında yer alması oldukça zor.