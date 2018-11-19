Arecibo Gözlemevi, Yeni Mesajını Yazacak Gençleri Arıyor

İlk olarak 1974 yılında uzaya mesaj göndermeye başlayan ve 305 metrelik devasa bir antene sahip olan Arecibo Gözlemevi, yeni bir mesaj hazırlamak istiyor.

Arecibo Gözlemevi’nin müdürü Francisco Cordova yaptığı açıklamada, 44 yıllık süre içerisinde toplumumuzun ve teknolojimizin oldukça ilerlediğini göz önüne almak gerektiğini söyledi. Cordova’ya göre yeni bir mesaj göndermek lazım. Kendisi, bu mesajın oluşturulması için genç yetişkinlerden ve çocuklardan ilham beklediklerini belirtiyor.

Anaokulu çağından üniversite çağına kadar olan gençlerden oluşan ve en fazla on kişiden oluşabilecek olan takımlar, çeşitli şifreleri çözerek ve uzay konusunda gerekli eğitimleri alarak projelere dahil olabilecekler. Projeleri geçen adaylar arasından seçilen kazananlar, 2019 yılındaki Arecibo haftasında açıklanacak.

İlk mesaj ise 1679 ikili koddan oluşan, yaklaşık üç dakikalık bir mesajdı. Bu mesajda uzaydaki yerimiz, sayma sistemimiz, DNA’mızın yapısı, DNA’mızı oluşturan şekerler ve atomların atomik numaraları gibi bilgiler içeriyordu. Efsanevi astronom Carl Sagan da bu projede görevliydi.

İlk mesaj, 25 bin ışık yılı mesafedeki m13 yıldız kümesine gönderilmişti.