Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamada aşı yapılacak vatandaş grubu arasına 45 yaş üstü vatandaşların da eklendiğini duyurdu. Koca, pazartesi ya da salı günü 4,2 milyon doz BioNTech aşısının daha ülkemize ulaşacağını belirtti.

Salgının ülkeye girişinden bu yana 1 yılı aşkın bir süre geçti. Bu süre boyunca ülkemizde toplam 55 milyon 889 bin 143 koronavirüs testi gerçekleştirildi. 5 milyon 300 bin vatandaşımızın test sonucu pozitif çıkarken 48.341 vatandaş, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüse karşı koymak için en önemli araç olan aşılamaysa büyük bir hız kazandı.

Özellikle geçtiğimiz haftalarda 120 milyon doz BioNTech aşısının ülkemize getirileceği haberinin ardından aşılama çalışmalarında gözle görülür ivmelenme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Kabine Toplantısı öncesi gerçekleşen son Bilim Kurulu toplantısında hem aşı olabilecek vatandaşların yaşında bir güncelleme yapıldığını açıkladı, hem de yerli aşı hakkında bazı bilgiler paylaştı. Gelin, detaylara bakalım.

45 yaş üstü yarın aşılanmaya başlayacak:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada pazartesi ya da salı günü 4,2 milyon BioNTech aşısının ülkemize geleceğini duyurmuştu. Bu haberle birlikte yarından itibaren 45 yaş üstü vatandaşların aşılanmaya başlanacağı müjdesini verdi. Bu da bizi tamamen normale dönmemiz gereken en önemli adımlardan birisi olan toplum bağışıklığına ulaşma hedefine yaklaştırdı.

Bununla birlikte Koca, 40 yaş üstü vatandaşların da pazartesi gününden itibaren aşılanmaya başlayacağını açıkladı.

Yerli aşı çalışmaları:

Fahrettin Koca, toplantı sonrası yaptığı açıklamada yerli aşının son aşamaya geldiğini duyurdu. Koca, önümüzdeki hafta yerli aşının Faz-3 insan çalışmaları kapsamında gönüllülere uygulanacağını belirtti. Ayrıca üçüncü doz aşı olarak yerli aşının kullanımının da değerlendirildiğini ekledi.